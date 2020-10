‘Run For Filomena', obiettivo un euro al giorno per gli orfani keniani di nonnoboi

Un euro al giorno per i bambini di nonnoboi, solo 350 euro all’anno per ogni singolo bambino. Questo è quanto serve in Kenya per dare da mangiare e gestire ogni bambino da parte dell’Associazione nonnoboi.

Ma il traguardo ambizioso sposato da Runtoday con la virtual race Run For Filomena, è ancora più grande. Si vuole arrivare a ben 9mila euro. Runtoday desidera così aiutare i 26 bambini keniani di Kakamega che ricevono le cure amorevoli di Lorenza Gamoletti e Roberto Sardi, fondatori dell’associazione nonnoboi Onlus.

NONNOBOI - Con il loro instancabile lavoro Lorenza e Roberto hanno raggiunto tanti traguardi, la costruzione di pozzi, di un asilo, del dormitorio, la sartoria e la falegnameria, hanno avviato l’allevamento di animali e tanto altro ancora (maggiori dettagli https://runtoday.it/2020/09/18/con-nonnoboi-per-migliorare-la-vita-di-26-bambini-keniani/). Nonnoboi vuole accompagnare la crescita di questi bambini e vederli diventare adulti sani ed autosufficienti, un traguardo ambiziosissimo che richiede non solo l’impegno di Lorenza e Roberto ma anche di tutti quanti siano disposti ad offrire il proprio aiuto. In questo caso, come sempre e più di sempre, l’unione fa la forza.

IN RICORDO DI FILOMENA - Filomena De Stefano è venuta a mancare il 5 agosto di quest’anno, portata via da una malattia fulminea e senza scampo. Era una donna timida, dall’animo delicato, dolce e gentile con tutti, amante della natura e rispettosa della vita, sempre alla ricerca dell’armonia e dell’equilibrio, avida di sapere e innamorata dei bambini di cui amava il candore, la fantasia, la naturalezza delle emozioni, la genuinità. Proprio ai bambini Filomena rivolgeva ogni giorno messaggi affettuosi, di incoraggiamento, di apprezzamento delle loro piccole conquiste, di speranza per un mondo fatto di semplicità, naturalezza, più sano e amorevole.

RUN FOR FILOMENA – Correre in memoria di Filomena donando all’Associazione nonnoboi significa avvicinarsi al pensiero di Filomena sull’importanza del corretto sviluppo e della serenità dei bambini e certamente Filomena lo avrebbe apprezzato. In un momento in cui spopolano le virtual race e nella speranza di diffondere il messaggio di nonnoboi e il ricordo di Filomena in maniera capillare, Runtoday propone “Run for Filomena”, una corsa virtuale da svolgere in piena libertà dal 17 fino al 25 ottobre. La partecipazione è associata ad una donazione libera e volontaria nei confronti dell’Associazione No Profit nonnoboi.

Partecipare è semplice, basta seguire questi piccoli passi:

Donare liberamente a NONNOBOI ASSOCIAZIONE NO PROFIT – BANCO BPM -

IBAN: IT18 M 05034 45250 000000000887 - Causale bonifico: nome/cognome + runforfilomena

Inviare una e-mail a nonnoboi@gmail.com con nome e cognome per ricevere il pettorale personalizzato

Correre dove, quanto e con chi si vuole dal 17 al 25 ottobre

Postare sui social con gli hashtag ufficiali #runforfilomena e #runtoday

Dopo la corsa vi invitiamo ad inviare a runtoday.it@gmail.com una vostra foto, ricaveremo un poster da dedicare al ricordo di Filomena

L’operato di nonnoboi è molto dinamico, è possibile seguire gli sviluppi in Africa e le campagne di raccolta fondi su:

Facebook: nonnoboi roberto - sito web https://www.nonnoboi.info/

Contatti: email nonnoboi@gmail.com

gamolore@gmail.com