Lo sport e la pandemia Covid-19, l'approfondimento in un convegno

Venezia, 17 ottobre 2020 - Sabato 24 ottobre, alla vigilia della HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition, Venicemarathon, con il patrocinio dell’Azienda sanitaria del Veneto Ulss 3 Serenissima, organizza un importante convegno a Mestre presso Forte Marghera, sullo sport ai tempi di Covid-19, approfondendo aspetti legati alla pratica in sicurezza dello sport di base, agli effetti che il lockdown e il virus hanno avuto e continuano ad avere sulle prestazioni sportive e sulle diverse difficoltà socio-economico-sanitarie che le federazioni e le società sportive del territorio stanno affrontando.

Il Convegno si strutturerà, quindi, in due parti. La prima, dedicata agli interventi da parte di direttori e dirigenti del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione e di Medicina dello Sport di Ulss 3 Serenissima, che saranno nel dettaglio:

La situazione epidemiologica attuale: dottor Vittorio Selle, direttore del dipartimento Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Gli effetti del lockdown sulla performance atletica: dottor Rosario Conte, dirigente sanitario di Medicina dello Sport;

Come praticare lo sport in sicurezza: dottor Franco Giada, direttore dell’Unità di Medicina dello Sport;



Lo sport dopo aver contratto il virus: dott.ssa Erica Brugin, dirigente sanitario di Medicina dello Sport.

La seconda parte invece sarà una tavola rotonda, condotta dal vice presidente di Venicemarathon Stefano Fornasier, dove si alterneranno i dirigenti dello sport veneto ed i responsabili sanitari di alcune delle più importanti realtà sportive del territorio. Interverranno quindi il presidente del Coni Gianfranco Bardelle, il presidente di Assonuoto Alessandro Valentini, il responsabile sanitario della società pallacanestro Reyer Venezia Mestre, dottor Federico Munarin e il responsabile sanitario del Venezia Calcio, dottor Flavio Mucci.

“L’idea di organizzare questo convegno nasce dalla proficua collaborazione che in questi mesi si è instaurata tra Venicemarathon e Ulss 3 Serenissima, al fine di cercare in tutti i modi di organizzare la 35^ edizione della Maratona di Venezia. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma alla fine abbiamo dovuto prendere atto congiuntamente dell’impossibilità di gestire in sicurezza sanitaria l’evento e così ci siamo trovati d’accordo sul ritenere opportuno creare un momento di confronto e approfondimento sulle diverse implicazioni che l’epidemia ha avuto nello sport di base e non solo. Credo che questo dibattito possa essere un utile strumento di approfondimento e conoscenza per tutte le società sportive e gli atleti del territorio” – queste le parole del presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Il Convegno si terrà in diretta streaming sul sito www.venicemarathon.it