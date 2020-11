Verona Marathon 2020 con Runclusive, che medaglie!

VERONA – Il momento che stiamo vivendo non è certamente facile, sia in Italia che nel mondo, a causa del Covid19. Ma non per questo dobbiamo abbatterci totalmente, anzi la corsa, come sempre, può essere un valido aiuto e la Verona Marathon 2020 virtuale un grande incentivo per continuare a correre, allenarsi e sognare traguardi e forse anche una normalità della vita che tanto ci manca.

Verona Marathon, che sarebbe stata in programma domenica 15 novembre, si può correre così in forma virtuale. Come da tradizione, affianco alla distanza di maratona da 42,195km sono previste anche la Cangrande Half Marathon da 21,097km e la Last 10 km. Distanze accessibili dunque per tutti i runner che potranno conquistare la nuova medaglia iscrivendosi sulla piattaforma Runclusive e correndo entro domenica 22 novembre.

LA MEDAGLIA – Verona marathon ha coniato un’inedita medaglia, vuole ricordare ai runner, provenienti da tutto il mondo, le bellezze della città ed i motivi per cui correre in questa città e venire a visitarla non appena sarà possibile farlo

Il profilo della medaglia rinuisce quindi una skyline con i monumenti più importanti della città scaligera quali l'Arena, piazza Erbe, la Torre dei Lamberti, Castelvecchio, in una linea unica, la traccia del percorso che i runner avrebbero affrontato se non ci fosse stata l’emergenza sanitaria Covid19. Il premio per le fatiche di ciascun runner sarà, quindi, una medaglia da collezionare in ricordo della straordinaria partecipazione ad una edizione specialissima ma che riporta il tradizionale logo della Verona Marathon.

COLORE - A differenziare la medaglia in base alla distanza presecelta sarà il cordino: rosso, come la passione per la corsa, per chi conquista la maratona da 42,195km, gialla come l’energia vitale per chi ha scelto la Cangrande Half marathon da 21,097km e infine arancione, simbolo di creatività, equilibrio e saggezza per chi corre la Last 10k Verona Marathon.

A ciascuno la sua, ma se proprio non si sa quale scegliere, perché non correrle tutte e tre oppure anche solo due distante?

ISCRIZIONE – Grazie alla collaborazione con la piattaforma Runclusive, si potrà correre la Verona Marathon virtuale fino al 22 novembre , scegliendo il percorso, il momento in cui farlo, le persone con cui condividere le emozioni (nel rispetto delle normative sanitarie vigenti in merito alla prevenzione da COVID19) in totale libertà.

Siccome la libertà è la parola chiave del momento, è confermato che si potrà correre il totale della distanza prescelta oltre che in una unica soluzione anche a spezzoni in momenti diversi, dunque nei vari allenamenti quotidiani.

Altro vantaggio, ogni volta che anche in futuro ci si iscriverà ad un evento Runclusive si riceveranno dei punti da utilizzare per ottenere fantastici premi, ad esempio prodotti tecnici per la corsa. Non solo, si potranno anche ricevere piani di allenamento gratuiti e fare del bene, donando con il programma Do It For Charity.

ISCRIZIONE – Per iscriversi alla Verona Marathon è semplicissimo, basta seguire i seguenti passaggi: