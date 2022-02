Siviglia: Meucci si migliora con 2h09:25

È la sua prima volta sotto le due ore e dieci. Daniele Meucci si migliora nella maratona di Siviglia con il tempo di 2h09:25, togliendo trentotto secondi al primato personale realizzato nello scorso novembre sempre in Spagna, a Barcellona (2h10:03). Il 36enne pisano dell'Esercito, campione d'Europa nel 2014, dopo un passaggio alla mezza in 1h04:44, chiude al sedicesimo posto nei 42,195 km vinti dall'etiope Asrar Abderehman (2h04:43). Terzo risultato in carriera per il grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri), ventottesimo con 2h11:24. Firma invece il personale, e un progresso di quasi due minuti e mezzo, Daniele D'Onofrio (Fiamme Oro): 2h11:43 per il trentaquattresimo posto dell'abruzzese che cancella il precedente limite di 2h14:07. Netto salto di qualità anche per il valdostano René Cunéaz (Cus Pro Patria Milano), quarantaduesimo in 2h12:48, togliendo quasi tre minuti al suo primato di 2h15:32 dopo più di cinque anni. Al femminile, vittoria per l'etiope Alemu Megertu in 2h18:51.