Non solo Covid, la Peste Suina ferma le Porte di Pietra

Questa ordinanza ha di fatto paralizzato ogni tipo di attività legata al tempo libero, al turismo, alla ristorazione e al terziario di un ambiente appenninico che ha delle limitate possibilità di contrastare tali decisioni e quindi ne subisce le conseguenze.

Ringraziamo tutte le associazioni del territorio con cui abbiamo collaborato, che si sono prodigate per trovare delle soluzioni e siamo riconoscenti alle forze politiche che ci hanno ascoltato ma ci rendiamo conto del fatto che la buona volontà di pochi non è sufficiente a contrastare una decisione che parte dal tavolo congiunto di due Ministri che si appoggiano a delle normative Europee.

Siamo consapevoli che se anche si dovessero creare delle riduzioni dei tempi o delle aree di restrizione, non sarebbero sufficienti a creare le condizioni per organizzare e realizzare un evento come le Porte di Pietra che normalmente coinvolge più di un migliaio di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Siamo enormemente dispiaciuti per tutti gli atleti che continuano a scriverci con ansia e che non potranno partecipare a questa edizione ed esprimiamo la massima gratitudine a tutte le amministrazioni e alle associazioni locali che come sempre ci supportano e ci consentono di realizzare la manifestazione.

Sottolineiamo che la nostra Associazione non si trova allineata alle norme che sono state dettate da questa ordinanza ma le rispetta con il consueto senso di responsabilità civile e sociale e continuerà a sostenere i comitati che si stanno prodigando per la riapertura dei sentieri.

Le Porte di Pietra a maggio non ci saranno ma noi non ci arrenderemo e questa inaspettata batosta non farà altro che rafforzare le nostre energie e il nostro impegno.

Appena le autorità lo consentiranno realizzeremo delle iniziative sui percorsi e sui vari tracciati di gara e soprattutto stiamo già lavorando ad una fantastica edizione 2023 e a breve troverete tutte le informazioni sul nostro sito e sui canali social.