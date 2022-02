Che gara, già 10mila partecipanti all’Acea Run Rome The Marathon, il 50% sono stranieri

ROMA – La carica dei 10mila, si potrebbe già così denominare l’Acea Run Rome The Marathon in programma domenica 27 marzo 2022 . Che poi saranno molti di più, perché c’è ancora un mese per iscriversi, decidersi, scegliere se emozionarsi e far parte di quelli che correranno nella città più bella del mondo o essere tra quelli che guarderanno e penseranno di aver sbagliato a non esserci. Insieme alla staffetta solidale Acea Run4Rome e la Stracittadina Fun Race 5km , eventi non competitivi, Roma si appresta a vivere l’evento sportivo più partecipato della Capitale.

Tra le considerazioni fondamentali da fare, è il fatto che si è dovuto riprogettare tutta la gara e ripartire immediatamente, senza sosta, riaprendo solo in ottobre le iscrizioni e riprogrammare tutta la nuova comunicazione per promuovere l’evento primaverile.

Ancora, doveroso dirlo, al giorno d’oggi la pandemia, che sembra finalmente aver mollato la presa in queste ultime settimane, sta limitando fortemente i viaggi dall’estero o le iscrizioni di tanti runner che ancora non hanno ripreso la parte più agonistica della loro corsa.

Alla luce di queste considerazioni, con un cauto ottimismo, si può pensare che nelle prossime edizioni l’Acea Run Rome The Marathon possa continuare il suo forte processo di crescita. Ad oggi non possono intanto che arrivare i primi ringraziamenti da parte dell’organizzatore a chi ha scelto di correre sulle strade romane.

Nei 10mila runner che verranno a correre sulle strade di Roma tra il Colosseo, il Lungotevere, il Vaticano in piazza San Pietro, piazza di Spagna e piazza Navona, troviamo 2200 donne (22%), a dimostrazione che le donne amano Roma, così come troviamo 4.700 stranieri, sfiorando il 50% delle presenze totali, provenienti da oltre 90 nazioni differenti. In testa i maratoneti francesi che sfiorano le mille presenze, seguiti dai britannici e dagli spagnoli. Quarto posto per gli Stati Uniti. Sempre grande il fascino della Capitale e della sua blasonata storia uniti alla maratona.

STAFFETTA - C’è spazio per tutti alla maratona di Roma, perché oltre alla Acea Run Rome The Marathon con la sua distanza olimpica, c’è spazio anche per chi vuole cimentarsi in distanze minori e vivere l’emozione di tagliare il traguardo con i propri amici, in un team di 4 persone. Sì, perché questo è il numero dei componenti di ogni team che parteciperà alla staffetta solidale Acea Run4Rome. La staffetta è un evento basato sul charity program grazie all’adesione delle organizzazioni No Profit che hanno aderito al progetto e dalle quali ci si potrà iscrivere. Ad oggi sono Fondazione Maratona Alzheimer, Fondazione Operation Smile Italia Onlus, Sport Senza Frontiere Onlus e Rotary Club Distretto 2080, Airc, Fondazione Sport City e La Stella di Lorenzo Onlus. La quota di iscrizione è fissata liberamente da ogni Charity, non è una semplice quota di iscrizione, ma una vera e propria donazione ad uno dei tanti progetti di beneficenza che si possono scegliere di sostenere. Iscriversi tramite una Onlus significa correre con il cuore in mano, far del bene a se stessi e far del bene agli altri. La Run4Rome Relay non è solo il correre 10km a testa, è il correre tutti insieme, facendo squadra, un progetto etico, sociale, concreto. Il divertimento è assicurato, l’eccitazione è moltiplicata per quattro con tanta musica e attività nei punti di cambio.

FUN RACE 5K – Con partenza dai Fori Imperiali e l’arrivo al Circo Massimo torna la Stracittadina Fun Race da 5km, divertente, innovativa, e sostenibile. Camminare, correre, stare insieme, vivere la città una domenica mattina di primavera, sentire sulla pelle la libertà e la spensieratezza, questi gli obiettivi veri. Tutti di tutte le età possono partecipare, non c’è bisogno di alcun certificato medico agonistico, tutti gli iscritti avranno la t-shirt ricordo in omaggio, in tessuto tecnico da runner, firmata dal partner tecnico Joma, la medaglia premio (riservata agli under 18) e la Gym Bag con eventuali prodotti degli sponsor. La Stracittadina Fun Race ha una forte anima solidale, come sempre nella storia di questo evento fondamentale l’impegno e la collaborazione di CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato) coorganizzatore della Fun Race e che organizzerà una nuova edizione di Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day, la grande manifestazione dedicata al volontariato.

ISCRIZIONI APERTE – Per tutti e tre gli eventi della Run Rome The Marathon le iscrizioni sono aperte. Sul sito ufficiale tutte le informazioni www.runromethemarathon.com