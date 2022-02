Franca Fiacconi, tra integrazione (con Structura Massigen), età che avanza e potenziamento

Corsa, ciclismo, mountain bike, nuoto, tante sono le attività fisiche che appassionano gli oltre 27milioni di italiani over 50. Sport rivolto all’ agonismo , magari le maratone o le granfondo ciclistiche e non solo, ma anche semplicemente per benessere , combattere lo stress . Obiettivo per tutti sempre la voglia di rimanere mobili, dinamici e in uno stato generale di buona salute . Per questo, è importante contrastare la debolezza muscolare legata ai naturali processi di invecchiamento o a condizioni patologiche e, nella donna, alla menopausa.

In condizioni di stress o con il processo di invecchiamento si assiste ad un’alterazione dell’equilibrio tra anabolismo e catabolismo muscolare, con conseguenze negative per il sistema cardiovascolare, respiratorio, immunitario e bilancio elettrolitico fino a insorgenza di patologie acute e/o croniche.

L’assunzione regolare di Structura Massa Muscolare Massigen aiuta ad avere una muscolatura sana riducendo la stanchezza e contrastando l’insorgenza o consentendo una miglior gestione di alcune patologie croniche che presentano alterazioni della glicemia e della lipidemia. Maggiore dinamismo significa anche maggiore socialità , una componente importantissima per il benessere psico-fisico. Per incontrare i gusti di tutti, Structura Massa Muscolare è disponibile nei gusti vaniglia e cioccolato.

FRANCA FIACCONI - Tra gli over 50 c’è anche l’ex azzurra di maratona, classe 1965, una grande campionessa dell’atletica leggerenel 1998 la maratona di Roma, oggie niente meno che unica donna italiana a vincere, nello stesso anno, la

A New York complessivamente quattro volte sul podio: due volte seconda e una volta terza oltre al successo. Un primato personale di 2h25’17” sui 42km, tante maglie della nazionale indossate tra campionati del mondo, europei. Lei una delle più forti della storia italiana.

Franca, oggi personal trainer e running coach, allena tante persone e a sua volta si allena, semplicemente per benessere: “Sono passata da fare tre allenamenti al giorno di quando ero professionista, ai 4 o 5 alla settimana in questi anni – fa sapere subito Franca -. Come per tutti anche su me stessa avverto che i miei muscoli con il passare degli anni subiscono un indebolimento. E’ normale, fisiologico, causato anche dal minor esercizio fisico e da una vita che piano piano diventa sempre più sedentaria. Sento di dover fare un recupero più lungo tra un allenamento e l’altro, ma l’integrazione tra proteine, vitamine e sali minerali è fondamentale e mi aiuta molto”.

“50, 60, 70 anni, non c’è più un’età per smettere – continua Franca -, siamo tutti ormai persone dinamiche, piene di vitalità e di passioni, in particolare per lo sport. Si deve creare quel triangolo magico fatto di integrazione, corretta alimentazione ed esercizio fisico”.

Franca Fiacconi però ha le idee chiare sul cosa fare: “I muscoli continuano comunque a rispondere bene alle sollecitazioni che gli diamo con gli esercizi fisici. Bisogna fare sempre più attenzione all’alimentazione e con i giusti integratori, come Structura di Massigen, si ottiene il giusto fabbisogno, senza andare ad aumentare l’apporto calorico e ad ottenere tutte le sostanze nutritive necessarie, vitamine comprese. Con Structura il mio corpo ottiene le proteine necessarie, senza elementi che compromettono la digeribilità”.

Da personal trainer appassionata di corsa e di sport e con l’esperienza da grande campionessa, questo il consiglio sul come continuare ad allenarsi in età avanzata: “Il mio consiglio a tutti, dai 40-50 anni in su, soprattutto i neofiti, ovvero coloro che da poco si sono appassionati ad uno sport come la corsa e fanno gare e addirittura sforzi molto intensi come maratone, è quello di lavorare anche sulla forza , fare sempre anche potenziamento. Il muscolo con la sola corsa aerobica si affina, diventa sottile e dunque più fragile. Bisogna invece avere una struttura muscolare più forte, andare un pochino in palestra e correre magari tra le colline, dunque introdurre dei dislivelli e non sempre sul piatto. Fondamentale lavorare sulla potenza”.

Articolo pubbliredazionale