Le gare di Marzo in Italia: a fine mese c’è Acea Run Rome The Marathon

Febbraio ci ha regalato il ritorno ai grandi numeri quasi come nel periodo pre-pandemia ed una Napoli City Half Marathon in una giornata benedetta. Sole e bellezza, un percorso che calca la storia della città partenopea per il record italiano maschile di mezza maratona di Yeman Crippa .

Domenica 6 Marzo si apre con mezze maratone disseminate in tutta Italia, da Lecco ad Agrigento ma anche in Sardegna con la mezza del Giudicato di Oristano ed in Friuli con la Maratonina del Comune di Brugnera. Al centro domina la super classicissima RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia, giunta alla 47^ edizione ed attesa nella sua data consueta dopo meno di cinque mesi dall’ultima edizione. Annullata, invece, l’unica maratona prevista per questa domenica, quella di Bologna.

Le prime maratone del mese si svolgeranno domenica 13 marzo quando la “Leonessa” accoglierà i runner impegnati nella Brescia Art Marathon e Half Marathon e il Lago Trasimeno farà da sfondo alla Strasimeno, gara che vede podisti impegnati su ben quattro distanze, tra cui la Maratona. Podisti impegnati anche nella maratonina delle Quattro Porte a Pieve di Cento, la Stracivitanova (Civitanova Marche) e la Mare&Sale Half Marathon a Margherita di Savoia.

La settimana successiva i maratoneti saranno a Rimini Marathon mentre a Bergamo si svolgerà la Half Marathon dei Mille, originariamente programmata in Gennaio, il Veneto aprirà le strade ai runner impegnati nella Maratonina della Vittoria, in Toscana si correrà la Maratonina Città di Pistoia e la Sicilia vedrà sfilare la mezza maratona di Enna. Grande assente la Stramilano, rimandata al 15 maggio.

Calendario affollatissimo quello del 27 marzo dove spicca Acea Run Rome The Marathon, la regina che si corre nella caput mundi, attesi oltre 10mila maratoneti ed altrettanti runner impegnati nella staffetta solidale Acea Run4Rome. Maratoneti anche a Treviso e in Sicilia con la Antonello da Messina che ospita anche la Mezza Maratona Eufemio da Messina. Al Nord si corrono le mezze maratone Bossoni Half Marathon di Orzinuovi, la Mezza del Marchesato e dei Frutti in Fiore a Saluzzo, la Savona Half Marathon, la Mezza di Torino e la Mezza Maratona Lago di Caldaro. In Emilia ritorna la 21 di Reggio.