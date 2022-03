Il 10 aprile torna la Roma Appia Run nel nome di Bikila

ROMA - Domenica 10 aprile 2022 torna la Roma Appia Run, come sempre organizzata dall'ente di promozione sportiva ACSI. Dopo due anni funestati dalla pandemia che ha provocato la cancellazione dell’edizione 2020 e lo slittamento dell’edizione 2021 ad un’insolita versione autunnale, torna alla sua collocazione originale una delle più celebri corse del panorama podistico capitolino, famosa per essere l’unica gara al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio delle Terme di Caracalla. Tutti gli amanti del running hanno corso - o almeno sognato di farlo - una volta la Roma Appia Run, una gara dal fascino immutato che offre l’indimenticabile sensazione di correre tra la storia. Sul difficile ma stimolante percorso che fin dalla prima edizione si sviluppa sul tracciato dell’Appia Antica e in parte all’interno del suggestivo Parco della Caffarella sono sfilati oltre 100.000 atleti, tra professionisti, appassionati e amanti dello sport all’aria aperta. Un autentico vanto per una corsa arrivata alla sua 23a edizione.

Nel calendario Fidal

Una prova, inserita nel calendario della FIDAL, che annovera nomi prestigiosi nel suo ricco albo d’oro: da Giacomo Leone, vincitore della Maratona di New York e quinto classificato alle Olimpiadi di Sydney, a Maria Guida, campionessa europea di Maratona, passando per Veronica Inglese, vice campionessa europea di mezza maratona conquistata ad Amsterdam la scorsa estate. Ma è soprattutto una corsa legata a doppio filo a una leggenda dell’atletica mondiale, Abebe Bikila, come racconta Roberto De Benedittis, organizzatore della corsa e presidente di ACSI Italia Atletica: «Il percorso della Maratona Olimpica di Roma ’60 che vide trionfare l’asso etiope attraversò l'Appia Antica percorrendo un tratto del percorso dell’attuale Appia Run. Da sempre Bikila è stato un nostro testimonial virtuale ed è in suo onore che ogni anno organizziamo questa gara. Nel corso di una delle edizioni abbiamo anche avuto come ospiti la moglie ed il figlio del vincitore della Maratona Olimpica del 1960». La manifestazione è riconosciuta e apprezzata a livello nazionale e internazionale per la sua peculiarità di far convivere uno sport popolare come la corsa, l’aspetto ambientale, tramite il coinvolgimento del Parco dell’Appia Antica, e l’aspetto culturale, grazie alla divulgazione di una pianta con i luoghi del tracciato, unico al mondo per ricchezza di tesori di rilevanza storica.