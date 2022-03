Un Pronto Recupero con Franca Fiacconi: “E’ fondamentale recuperare dopo i lunghi”

Mancano ormai meno di tre settimane alla Acea Run Rome The Marathon del 27 marzo e in queste settimane migliaia di podisti stanno svolgendo tanti allenamenti impegnativi, i cosiddetti “ lunghi ”, ovvero l’allenamento che prevede una corsa a ritmo sub-maratona per circa 32-37 km.

Uno sforzo intenso, che viene sempre attuato due, tre o quattro settimane prima di qualsiasi maratona proprio per dare il tempo all’organismo di metabolizzarlo. Dopo questo tipo di attività, allo stesso tempo intensa e prolungata, il corpo va incontro a fenomeni di spossatezza ed è fondamentale mettere in campo tutte le possibili strategie di defaticamento e recupero . Il corpo sfrutta la fase rigenerativa non solo per reintegrare le forze, ma anche per dare nuova energia e preparare i muscoli a sostenere ancora più facilmente lo sforzo durante gli allenamenti successivi, un processo noto come supercompensazione .

MASSIGEN PRONTO RECUPERO - Per recuperare energie fisiche si può anche fare ricorso agli integratori alimentari che non vanno considerati come sostituti dello stretching e di pratiche fisioterapiche ma che affiancano e supportano queste attività. Pronto Recupero è la linea Massigen pensata per aiutare a integrare più velocemente l’energia spesa. Si tratta di un integratore e tonico energetico utile in caso di convalescenza, spossatezza, cambi di stagione, adatto agli anziani ma anche a chi pratica sport grazie alla composizione ricca di aminoacidi, vitamine e antiossidanti coinvolti nel metabolismo energetico.

Massigen Pronto Recupero contiene: vitamina B6 , un prezioso supporto per il metabolismo delle proteine e del glicogeno; vitamina B1 , che contribuisce a supportare il metabolismo energetico e regola gli stati d’umore e la funzione cardiaca; vitamina B9 (acido folico), essenziale per la produzione di emoglobina e la riproduzione cellulare; vitamina C , Magnesio e Ferro che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento; vitamina E , che svolge una funzione antiossidante contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi; carnitina , aminoacido essenziale per la conversione dei lipidi in energia; creatina , aminoacido necessario a garantire i processi di contrazione muscolare e antiossidanti.

“Ho provato tanti prodotti per il recupero in tanti anni di carriera. Massigen Pronto Recupero è un integratore e tonico di altissima qualità e che abbina alle sue proprietà il grande vantaggio di essere estremamente digeribile anche dopo uno sforzo importante come un lungo lento o anche le ripetute o altri tipi di allenamenti molto impegnativi e, cosa che fa sempre piacere, ha anche un buon sapore !”, ha detto Franca.

Franca Fiacconi , vincitrice della Maratona di New York e Dottoressa in Scienze Motorie, è attualmente impegnata nell’aiutare i runner, siano essi alle prime armi o atleti evoluti, a raggiungere i propri obiettivi.

“In queste settimane di preparazione alla Acea Run Rome The Marathon o di qualsiasi maratona si voglia correre, si lavora sulla resistenza alla potenza, in pratica quantità, un forte carico di km, ma anche qualità. Lo stress muscolare è elevatissimo ed è necessario integrare bene e velocemente tutto ciò che si perde, altrimenti si rischia di andare incontro ad infortuni o di non riuscire a portare avanti gli allenamenti”, ha aggiunto la campionessa Fiacconi.

Sia la mente che il corpo hanno infatti bisogno di prendersi delle pause per migliorare, per questo un super allenamento o una fase intensa senza i corretti tempi di recupero possono diventare persino dannosi. Per migliorare le prestazioni sportive e poter proseguire gli allenamenti in modo più efficace e meno stressante è necessario prevedere il piano di recupero.

“Gli allenamenti intensi causano l’insorgenza dei DOMS, dolori muscolari che si protraggono per due-tre giorni. Per recuperare servono massaggi di scarico e corsa blanda che accelera processo di riparazione, ma è fondamentale accompagnare a queste la strategia di integrazione. Sia per i neofiti che per gli atleti più evoluti e con più esperienza l’obiettivo è recuperare prima per ridurre gli intervalli tra un allenamento e l’altro. E’ lì che si fa la differenza. La media per gli amatori è di quattro allenamenti la settimana, ma non è facile portarli a termine se non si mettono in campo le giuste strategie. Anche quando mi allenavo da professionista ho sempre assunto integratori per recuperare, mi evitavano, ad esempio, crampi muscolari e mi aiutavano ad essere già pronta il giorno dopo ad allenarmi ancora e dare sempre il massimo. E’ così che poi andavo a vincere le gare”, ha spiegato Franca.

Pronto Recupero va assunto entro mezz’ora dalla fine dello sforzo per favorire l’immediato ripristino delle riserve muscolari, indipendentemente da quale sia l’attività fisica svolta, il recupero post allenamento è un aspetto fondamentale in quanto non solo permette ai muscoli e al nostro organismo di ristabilire il corretto equilibrio, ma assicura anche un adeguato recupero delle energie mentali.

“E’ un prodotto validissimo e utile anche per tanti che non riescono a mangiare nulla dopo la gara, un modo per aggirare questo problema” ha precisato Franca.

Massigen Pronto Recupero è disponibile in tre versioni: Pronto Recupero, per recuperare una stanchezza "media", Pronto Recupero Energia Plus per il recupero dopo un'attività fisica particolarmente intensa, Pronto Recupero zero zuccheri per chi ha anche esigenze dietetiche.

Massigen è Main Sponsor di Acea Run Rome The Marathon con l’obiettivo di accompagnare tutti i maratoneti al traguardo in perfetto benessere.

Articolo pubbliredazionale