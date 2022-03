Acea Run Rome The Marathon, cosa dicono gli organizzatori

Acea Run Rome The Marathon dedicata alla pace per la guerra in Ucraina, la maratona da sempre è simbolo di unione tra i popoli. Il sostegno a favore di Banco Alimentare che sta già operando nelle zone colpite arriva sia da parte dell’organizzatore che dai partecipanti che da qualche giorno possono donare tramite Endu, la piattaforma d’iscrizione.

Evento che ha visto il coordinamento generale a cura di Lorenzo Benfenati, Project Manager di Infront e al direttore tecnico della maratona Nicola Ferrante, nel doppio ruolo quest’anno anche di Presidente di Italia Marathon Club. Oltre alla maratona internazionale con start fissato alle ore 8.30, in programma la staffetta solidale Acea Run4Rome (ore 9.00) e la Stracittadina Fun Race da 5km (ore 9.15) che si potrà correre in presenza, con arrivo al Circo Massimo, dopo esser stata svolta in forma diffusa e virtuale a settembre.

EXPO - Maratona che sarà già attiva dalla mattina di venerdì 25 marzo con l’apertura dell’Expo Village, la ‘casa’ di Acea Run Rome The Marathon, quest’anno situato al “Salone delle Fontane” dell’Eur. Oltre 1600 mq interni e altrettanti esterni, due giorni di intrattenimento, sport activity, stand degli sponsor e brand specializzati nel mondo del running. Aperto a tutti, non solo ai partecipanti ma anche a tutti coloro a cui piace il mondo dello sport, della corsa e del running.

Vero grande motore dell’Acea Run Rom The Marathon sono gli oltre mille volontari che saranno per tre giorni il volto di Roma e della sua maratona, la loro assistenza e professionalità uniti al sorriso e all’entusiasmo che li caratterizza saranno fondamentali. Tante le Associazioni in campo a coadiuvarli, come sempre presente anche il Gruppo Storico Romano, associazione culturale attiva da più di 25 anni nel settore della divulgazione culturale e come ad ogni edizione protagonista in zona partenza e arrivo con la rievocazione dell'antica Roma, unica realtà accreditata nel mondo.

Così il direttore sport estivi e sviluppo business di Infront Italy Niccolò Mornati - “Dopo pochi mesi dalla prima edizione, la Acea Run Rome The Marathon torna nella sua collocazione naturale di fine marzo con grande slancio. Sarà un momento importante, non solo dal punto di vista sportivo e sociale, ma anche come segno di solidarietà per aiutare le persone che sta soffrendo per la guerra. Abbiamo infatti ampliato la nostra collaborazione con il Banco Alimentare, sia per aiuti economici, sia per beni di prima necessità, innanzitutto da parte del Comitato Organizzatore e su base volontaria da parte dei runner. In questi mesi di difficoltà legate al riacutizzarsi della pandemia e alle inevitabili problematiche organizzative, abbiamo voluto spingere sull’acceleratore introducendo nuovi elementi, puntando a trasformare la Acea Run Rome The Marathon in un evento totalmente sostenibile, attraverso un chiaro piano di azioni che favoriscano nel medio lungo periodo la riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici sociali ed economici dell’evento. Il nostro obiettivo come Comitato Organizzatore è di poterci annoverare tra le grandi Major: una strada lunga ma ricca di opportunità, per cui chiediamo il supporto delle istituzioni nel favorire una semplificazione burocratica che consenta agli atleti di iscriversi più agevolmente e partecipare così al nostro evento e a tutte le manifestazioni su strada in Italia”.