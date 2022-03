Airone Gifts dedica una linea di prodotti ad Acea Run Rome The Marathon

Meno di due settimane alla 27^ edizione di Acea Run Rome The Marathon in programma domenica 27 marzo insieme alla Acea Run4Rome, la staffetta solidale da correre in team da quattro atleti, e Stracittadina Fun Race 5k.

Per rendere speciale e per sempre il ricordo della Acea Run Rome The Marathon, con il suo percorso, i monumenti e la storia, l’organizzazione con l’azienda AironeGifts ha ideato una linea di merchandising ufficiale composta da 10 oggetti ricordo. Prodotti che rispondono sempre alla linea della sostenibilità e già pre-acquistabili anche sulla piattaforma d’iscrizione Endu come la Borraccia termica da 500ml’, il ‘Dermasphere’, prodotto per il rilassamento muscolare la ‘Mug’, la tazza ufficiale.