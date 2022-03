Athletica Vaticana presente a Acea Run Rome The Marathon

Athletica Vaticana, l'associazione sportiva ufficiale della Santa Sede, invita tutti i partecipanti della maratona alla Messa del Maratoneta per sabato 26 marzo alle ore 18 nella Chiesa degli Artisti (Santa Maria in Montesanto) a Piazza del Popolo per la tradizionale Messa del Maratoneta. La Messa del Maratoneta sarà celebrata dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati (il "ministro degli esteri" della Santa Sede) e insieme a lui concelebreranno numerosi sacerdoti di diverse nazionalità che il giorno successivo correranno anche la maratona. Sarà l'occasione per una preghiera della pace e per rilanciare lo sport come esperienza di fraternità e inclusione. Le letture e le preghiere saranno affidate ad atleti professionisti e amatori e al termine sarà recitata la Preghiera del Maratoneta, nonché la suggestiva benedizione degli atleti, degli allenatori, dei dirigenti e dei loro familiari. Un momento particolarmente importante ed emozionante.

Giovedì 24 marzo Acea Run Rome The Marathon offrirà un pasto alle persone povere che fanno riferimento al Centro di accoglienza aperto a Palazzo Migliori dall’Elemosineria apostolica - l’ufficio vaticano che esercita la carità a nome del Papa - e affidato alla Comunità di Sant’Egidio e alle suore francescane dell’Addolorata. Alcuni atleti, gli organizzatori della maratona e le persone povere condivideranno non solo il pasto ma anche le loro storie. L’incontro non sarà un episodio isolato, consegneranno al Centro alimenti e altri generi di prima necessità come segno di un’amicizia da portare avanti. Il Centro diurno e notturno di Palazzo Migliori, aperto personalmente dal Papa (15 novembre 2019) come segno concreto di attenzione ai poveri nel cuore di Roma, si trova in zona extraterritoriale, proprio accanto al colonnato di Piazza San Pietro. E, dunque, significativamente, sul percorso della gara, verso il 16km.