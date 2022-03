Acea Run Rome The Marathon, con Banco Alimentare Roma il sostegno all’Ucraina

Domenica prossima 27 marzo al via l’Acea Run Rome The Marathon con le sue tre distanze che consente a tutti, bambini compresi, di essere presenti e partecipare attivamente.

Il tempo stringe, ma si può fare ancora tanto, inevitabilmente il tema di quest'anno è la diffusione del messaggio di pace tra i popoli, con l'occhio rivolto alla crisi umanitaria che attraversa il popolo ucraino.

Acea Run Rome The Marathon è dedicata alla pace per la guerra in Ucraina, la maratona da sempre è simbolo di unione tra i popoli.