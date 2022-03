Arriva la primavera ed il caldo, via la stanchezza con Massigen Magnesio e Potassio

La primavera è alle porte e con essa il tepore tanto atteso. Un vero e proprio toccasana a livello psico-fisico ma un’insidia per gli sportivi che con il caldo tendono ad affaticarsi prima e a recuperare con più difficoltà.

Chi pratica sport, anche a livello amatoriale, sa che è importante mantenere un corretto bilancio idrosalino, conseguenza di corrette strategie specifiche di idratazione prima e dopo gli allenamenti. Specialmente quando la temperatura esterna inizia a salire è fondamentale che chi pratica sforzi intensi e/o prolungati prevenga il sopraggiungere del senso della sete, soprattutto in fase di allenamento.

IL SUDORE - Il nostro corpo è composto di acqua per una percentuale che va dal 50% al 70%, a seconda dell’età, del sesso e della costituzione. Il volume di acqua eliminato giornalmente aumenta proporzionalmente con l’aumentare della temperatura e con la pratica dell’attività fisica. La sudorazione prevede anche l’eliminazione di sali minerali, fondamentali per il benessere fisico e per la tonicità muscolare. La sudorazione prevede anche l’eliminazione di sali minerali, fondamentali per il benessere fisico e per la tonicità muscolare. Tra i sali fondamentali per prevenire la disidratazione vi sono magnesio, che può contribuire alla normale funzione muscolare e alla riduzione di stanchezza e affaticamento, ed il potassio, che può aiutare a regolare il normale funzionamento del sistema nervoso e a evitare sbalzi di pressione del sangue.

MASSIGEN MAGNESIO E POTASSIO - Per recuperare importanti perdite di sali minerali e liquidi è possibile fare ricorso agli integratori alimentari. Massigen Magnesio e Potassio è un integratore alimentare con sali minerali e vitamine A, C, E pensati per compensare la disidratazione, ridurre l’affaticamento e mantenere il tono muscolare. La presenza delle vitamine A, C ed E, potenti antiossidanti, può sostenere la riduzione degli stress ossidativi a carico del sistema muscolare.