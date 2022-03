10 giorni all’Acea Run Rome The Marathon: con Stracittadina Fun Race 5 km è puro divertimento

Ma non sarà solo Roma. Chi vorrà potrà partecipare alla stracittadina Fun Race anche in modalità virtuale da tutta Italia, perché è bello sentirsi parte di un evento e credere in questo anche se a distanza. Sarà quindi un evento sicuro, sia nella modalità in presenza sia in quella virtuale a distanza. A Roma o in tutta Italia sarà il momento per riappropriarsi del verde, dell’aria pura, degli spazi aperti, perché con la tua Stracittadina Fun Race tutti i parchi , i giardini , le ciclopedonali diverranno il tuo itinerario ideale dove dar sfogo alla tua passione per 5km.

Dopo l’edizione virtuale del settembre 2021 si torna ‘dal vivo’, in presenza, con la partenza dai Fori Imperiali e l’arrivo nell’immenso Circo Massimo, per un’edizione che entrerà nella storia. Sarà un evento sicuro, ancora più divertente, innovativo e sostenibile.

Chiunque e di qualunque età potrà partecipare senza bisogno di certificato medico agonistico. Per tutti la t-shirt ricordo in omaggio, in tessuto tecnico da runner, firmata dal partner tecnico Joma, la medaglia premio (riservata agli under 18) e la Gym Bag con eventuali prodotti degli sponsor.

CSV LAZIO GOOD DEEDS DAY - La Stracittadina Fun Race ha una forte anima solidale, come sempre nella storia di questo evento fondamentale l’impegno e la collaborazione di CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato) coorganizzatore della Fun Race e che organizzerà una nuova edizione di Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day, la grande manifestazione dedicata al volontariato. Giunto alla sua settima edizione, il Good Deeds Day, Insieme per il Bene Comune è una manifestazione di “attivazione sociale” nata in ambito internazionale e si svolge in 100 paesi del mondo con l’adesione complessiva di circa 4 milioni di persone.

Domenica 27 marzo, giorno in cui si corre la Fun Race, molte associazioni aderenti alla manifestazione accoglieranno i partecipanti alla corsa amatoriale nel punto di arrivo dei 5km: il Circo Massimo. L’area interessata sarà allestita con stand messi a disposizione dal CSV Lazio per consentire alle associazioni di intrattenere, sensibilizzare e informare tutti i cittadini presenti con laboratori, visite gratuite per la prevenzione sanitaria, animazione per grandi e bambini.