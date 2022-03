Il 10 aprile torna la Roma Appia Run nel nome di Bikila

ROMA - Il 10 aprile arriva la 23ª edizione della Roma Appia Run , gara storica per le edizioni, per il nome ed il percorso visto che è caratterizzata in buona parte dal tracciato dell’Appia Antica e transita in luoghi storici. “Sono contento che l’Appia Run torni quest’anno alla sua collocazione storica, in primavera - racconta Onorato -, con la 23ª edizione: numero che testimonia la valenza e l’attenzione che la gara ricopre nel panorama podistico non solo romano ma internazionale. La sua unicità è per la lunghezza inusuale di 13 km, per il percorso che attraversa zone molto differenti di Roma. L’Appia Antica così ricca di storia è il teatro principale di questa gara che risulta essere unica al mondo per la peculiarità di disputarsi su 5 pavimentazioni differenti. Queste caratteristiche attirano sportivi da ogni parte del mondo, tra gli iscritti finora il 10% è straniero proveniente da oltre 20 paesi diversi. Rientra a tutti gli effetti fra le manifestazioni che stimolano il turismo sportivo, oggi più che mai fondamentale per dar respiro al comparto turistico in crisi”. Roma Appia Run è storica anche dal punto di vista dello sport perché dedicata alla vittoria di Abebe Bikila nella maratona olimpica del 1960 che si svolse in parte proprio sul tracciato dell'appia antica e diventa un po’ il simbolo dell’unicità dello sport romano. “Tutti abbiamo negli occhi l’impresa di Bikila, rimasta nel cuore anche a chi non l’ha vissuta dal vivo, come me che negli anni ’60 non ero nemmeno nato. Gli scorci, il patrimonio monumentale, naturalistico e archeologico di Roma sono unici al mondo: devono essere sempre di più teatro di manifestazioni a carattere sportivo e di grandi eventi. In questo modo possiamo veicolare il nostro straordinario patrimonio nel mondo attraverso le immagini degli atleti che percorrono questi scorci unici”.

A proposito di patrimonio naturalistico, state intervenendo sulle attrezzature nei parchi?

“Abbiamo già messo a bilancio 1 milione e mezzo di euro all’anno per iprossimi tre, l’intervento coinvolgerà almeno un parco o una villa per ogni municipio della Capitale ed entro la fine dell’anno partiremo con i lavori per realizzare dei percorsi attrezzati nelle aree verdi: ogni cittadino, al di là delle capacità economiche, deve avere la possibilità di fare sport all’aria aperta nel nostro straordinario patrimonio naturalistico”.

Veniamo all’atleta Onorato: ha mai corso l’Appia Run? Le piacerebbe correrla?

“Sono un amante dello sport e in particolar modo della corsa, il prossimo anno proverò a partecipare anche se i molteplici impegni non mi permettono di allenarmi con costanza. È però una gara che mi attrae molto, sarebbe bello poterla disputare”.

"Da sempre Bikila è nostro testimonial"

Fulmine dell’Appia è diventato un evento imperdibile, uno di quei momenti che i bambini aspettano con trepidazione tutto l’anno: il Fulmine dell’Appia, l’appuntamento per dimostrare chi è il più veloce. Quest’anno, complice anche l’effetto-Jacobs, i giovani e giovanissimi pronti a darsi battaglia sulla pista di tartan dello Stadio Nando Martellini a Caracalla saranno quasi 500. A conferma che l’intuizione del Comitato organizzatore di ideare un piccolo evento a misura di bambino si è rivelata geniale. Sabato 9 aprile, vigilia della prestigiosa Roma Appia Run, dalle 14.00 sarà possibile ritirare i pettorali e dalle 15.00 via alle batterie del Fulmine dell’Appia, con prove sulle distanze dai 30 agli 100 metri aperte a tutti i bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni. Nel nome di Abebe Bikila la Roma Appia Run è l’ormai celebre gara famosa per essere l’unica al mondo a disputarsi su 5 superfici diverse (asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla), ma è soprattutto una corsa legata a doppio filo a una leggenda dell’atletica mondiale, Abebe Bikila. «Il percorso della Maratona Olimpica di Roma ’60 che vide trionfare l’asso etiope - ricorda Roberto De Benedittis, organizzatore della gara - attraversò l'Appia Antica percorrendo un tratto del percorso dell’attuale Appia Run. Da sempre Bikila è stato un nostro testimonial virtuale ed è in suo onore che ogni anno organizziamo questa gara. Nel corso di una delle edizioni abbiamo anche avuto come ospiti la moglie ed il figlio del vincitore della Maratona Olimpica del 1960».

La partnership Emergenza Sorrisi e Roma Appia Run

Emergenza Sorrisi Sport e solidarietà si uniscono per dare voce a chi non ne ha. Ed è così che si rinnova la partnership tra Emergenza Sorrisi e la Roma Appia Run, la corsa che richiama nella Capitale i runners di tutta Italia. La competizione, da sempre vero e proprio manifesto di inclusione e solidarietà e storia del podismo nazionale, ha deciso di sostenere quest’anno le missioni chirurgiche organizzate da Emergenza Sorrisi per aiutare tutti quei bambini che soffrono di una grave malformazione del volto e sono in attesa di un’operazione capace di cambiare la loro vita per sempre. Per questo è stato creato un apposito pettorale che sarà utilizzato dagli atleti durante la corsa in cui sarà riportato il numero solidale della campagna di raccolta fondi “UNA VOLTA PER TUTTE”. La vera novità di questa 23ª edizione della Roma Appia Run è l’inizio di una grande competizione, il Grande Slam del Running Città di Roma, che vede coinvolti gli organizzatori di ben 4 tra le più importanti gare di running della Capitale: la ROMA APPIA RUN, in programma il 10 APRILE, la CORSA DI MIGUEL il 25 APRILE, la CORSA DEI SANTI il 1° NOVEMBRE e per finire in bellezza l’anno l'ATLETICOM WE RUN ROME il 31 DICEMBRE 2022. Sarà istituito un montepremi di società cumulativo per le ASD che prenderanno parte alle quattro manifestazioni. La classifica societaria sarà stilata sulla base della somma del numero degli arrivati alle quattro prove agonistiche. Entreranno in graduatoria solo le società che in ognuna delle manifestazioni arriveranno al traguardo con almeno 10 atleti.

