Chianti Ultra Trail, i vincitori

Radda in Chianti - ”Corri il tuo sogno nel Chianti Classico” è lo slogan del Chianti Ultra Trail, una delle competizioni più affascinanti nel panorama degli ultra trail italiani ed internazionali. La gara fa registrare ogni anno un numero crescente di presenze giunte, in questa quarta edizione che si è chiusa ieri a Radda in Chianti, a circa 1800 atleti provenienti da 40 Paesi. È l’ennesima conferma che qui, di corsa tra le colline del Chianti, a farla da padrone non è solo la competizione ma la voglia di scoprire un territorio incontaminato, che conserva ancora il suo sapore antico.

Grande successo per la prima edizione della Chianti Castles, la gara da 100 km che ha toccato i castelli medievali e i borghi fortificati dell’antica Lega del Chianti. Centottanta gli ultra trailer schierati alla partenza alle 4:00 del mattino, sotto la luce delle stelle. Hanno affrontato un percorso duro fatto di infinite salite e discese per oltre 4000 metri di dislivello positivo, sotto il sole caldissimo che li ha accompagnati per tutta la giornata. Con una prestazione memorabile vince la gara femminile Giulia Vinco, che torna sul podio dopo le vittorie nella 73 km del 2019 e del 2021. L’atleta veronese della Black Warriors ASD chiude la gara in 11 ore 28 minuti e 43’’, seconda assoluta dietro il vincitore della gara maschile, il viterbese Dario Caruso , che vince con il tempo di 11:25:05.89. Per lui successo inaspettato ma che premia una preparazione durata un anno proprio con l’obiettivo di conquistare questa storica prima edizione della 100 km.

Tante le prime volte vincenti in questa edizione, come quella del veterano della corsa in montagna Marco De Gasperi che conquista la 42 km chiudendo in 3:11:50.03. Una gara dominata dal campione di Bormio che ha superato Marco Biondi (ATL. FRANCIACORTA), secondo all’arrivo, già dopo la prima frazione di Torrebianca per poi guidare la gara fino al traguardo. Conquista il terzo posto il giovane Matteo Porro, mezzofondista della G.S.A. COMETA.

Tra le donne trionfa Elisa Desco, dell’Atletica Alta Valtellina, anche lei alla sua prima volta, che taglia il traguardo davanti Jessica Galleani (POL. PAGNONA) e all’altra valtellinese Raffaella Rossi.

Combattutissima la storica gara da 73 km, che ha visto darsi battaglia fino all’ultima frazione Carlo Salvetti (ELLE ERRE ASD) e Carl Johan Sörman (A. ATL. CAMAIORE), svedese di nascita ma versiliese di adozione. A spuntarla sul traguardo è il bermagasco Salvetti, che chiude in 6:27:19.18, ad appena 1 minuto e 34 secondi dal suo inseguitore. Staccato dalla testa, Filippo Carloni (PROSPORT ATL.) conquista un buon terzo posto. Tra le donne conquista la vittoria Marta Cunico (ULTRABERICUS TEAM A.S.D.) che taglia il traguardo in 8:23:42.18, staccando le inseguitrici Francesca Scribani e Ilaria Lancia (RUNAWAY MILANO A.S.D.), seconda e terza sul podio.

A chiudere il weekend di gare, domenica mattina sono partite le distanze corte che hanno visto la vittoria di Emanuele Manzi e dell’atleta italiana Andreea Lucaci nella 20 km, Sandro Checchia e Serena Gianola sono i vincitori della 15 km.

Grande successo anche per la Chianti Walk e Taste, la prima edizione della camminata enogastronomica tra Pievi e Castelli che ha visto oltre 200 partecipanti animare le cantine e le strade bianche del territorio, alla scoperta del gusto e delle leggende di uno dei vini più amati al mondo.

Si chiude così un weekend tra sport e gusto, un’avventura nel Chianti resa perfetta da un’organizzazione impeccabile che ogni anno rende questo evento memorabile per i partecipanti, gli accompagnatori e gli addetti ai lavori e anche in questa edizione hanno espresso grande soddisfazioni per i numeri che hanno fatto registrare un successo per tutte le gare in programma e in particolare per la prima edizione che la Chianti Castles.

E già ci si prepara a regalare un nuovo spettacolo nel 2023!