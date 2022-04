Parigi Maratona e Berlino Half Marathon, c'è tanta Italia

PARIGI - A dodici secondi dal record personale. L’azzurro Yassine El Fathaoui chiude in 2h10:22 alla maratona di Parigi con la seconda prestazione in carriera, per avvicinare il suo primato di 2h10:10 timbrato a Siviglia due anni fa, piazzandosi tredicesimo al traguardo. È una conferma per il portacolori del Circolo Minerva Parma, quarant’anni compiuti da pochi giorni, che nella recente mezza maratona RomaOstia era sceso a 1h01:44. Nelle ultime stagioni l’emiliano si è rivelato con una serie di progressi fino a guadagnarsi la convocazione per i Giochi di Tokyo, dove è stato 47esimo sulle strade di Sapporo.

Doppietta etiope nella classica maratona della capitale francese con il successo per Deso Gelmisa in 2h05:07 a precedere Seifu Tura (2h05:10) ma il pubblico di casa esulta per il terzo posto di Morhad Amdouni che demolisce il record nazionale con 2h05:22, oltre un minuto in meno rispetto al crono di 2h06:36 (già primato europeo) ottenuto da Benoit Zwierzchlewski nel 2003. Il transalpino diventa così il quarto di sempre in campo continentale sui 42,195 chilometri. Al femminile la keniana Judith Jeptum trionfa in 2h19:48 davanti alle etiopi Fantu Jimma (2h22:52) e Besu Sado (2h23:16) in una mattinata fredda ma soleggiata nella città delle prossime Olimpiadi, quelle del 2024.

BERLINO - Tanti progressi per gli azzurri alla mezza maratona di Berlino. Dalla capitale tedesca arriva l’acuto di Pietro Riva che scende a 1h01:36, con il nono posto in gara, per proseguire il suo bel momento due settimane dopo aver battuto il record italiano nei 10 chilometri (27:50 a Laredo, in Spagna) che aveva già fissato nella scorsa stagione. Torna a crescere nei 21,097 chilometri il 24enne piemontese delle Fiamme Oro, a più di tre anni dal crono di 1h02:19 ottenuto a Valencia nell’ottobre del 2018. Alle sue spalle in evidenza Xavier Chevrier (Atl. Bergamasche Leffe), dodicesimo con 1h01:58 superando se stesso di quasi un minuto e mezzo, visto che il suo limite era di 1h03:25 nel 2020 a Verona. E così il valdostano, già oro europeo della corsa in montagna nel 2017, dimostra di essere pienamente competitivo anche su strada. Un miglioramento quasi analogo per Nekagenet Crippa (Esercito), 14esimo in 1h02:01 con il record personale alleggerito nettamente dall’ex campione tricolore in confronto al 1h03:23 di due anni fa, sempre alla mezza di Verona. A segno anche il 23enne lombardo Ademe Cuneo (Caivano Runners) con il suo primato di 1h04:04 in trentesima posizione. Tra le donne finisce decima Giovanna Epis, a un soffio dal personal best. La maratoneta azzurra chiude in 1h11:07, soltanto sei secondi in più del crono che ha consegnato il titolo italiano alla veneziana dei Carabinieri nella rassegna nazionale dello scorso novembre a Roma.