Nasce "Lions Running, la gara più bella di sempre"

MONZA – Solidarietà, benessere fisico, divertimento, grandi campioni, persone speciali, la straordinaria bellezza del Parco di Monza , c’è tutto quel che serve per il neonato evento “Lions Running, la gara più bella di sempre” che andrà in scena domenica 29 maggio 2022 con partenza alle 9.30.

L’evento, organizzato da Lions Club Lissone e patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza e con il supporto tecnico di Corona Ferrea ASD e Runners Desio, è un’occasione per vivere una giornata di sport, gioia, socialità e tendere la mano alle fasce sociali più deboli.

LA GARA – Si potrà scegliere tra due percorsi, uno da circa 5 km ed uno da 10 km, entrambi con partenza e arrivo da Cascina San Fedele all’interno del Parco di Monza e adatti a tutti, famiglie con bambini, quattrozampe e chiunque abbia voglia di respirare il clima di entusiasmo che accompagna del sano sport all’aria aperta con obiettivo solidarietà. Per entrambe le manifestazioni si tratta di eventi non competitivi per i quali non è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico né il tesseramento presso la federazione italiana di atletica leggera.

LIONS CLUB - Il Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in tutto il mondo. I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. Fondata nel 1917 a Chicago, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». In tutto il mondo, i Lions Club sono al servizio del prossimo.