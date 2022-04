Il 19 marzo 2023 si corre Run Rome The Marathon, iscrizioni aperte

ROMA – ‘Registrations are open now’, le iscrizioni sono aperte. E’ questo l’ordine, forte e chiaro, partito oggi da Roma Caput Mundi a tutti i maratoneti del mondo. Domenica 19 marzo 2023, questa è la nuova data della Run Rome The Marathon, la grande maratona internazionale di Roma che ha fatto sognare solo poche settimane fa migliaia di runner, lasciando una scia di emozioni incredibili a chi si era presentato al via e glorioso aveva conquistato il traguardo.