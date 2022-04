I campioni in gara alla Sarnico Lovere Run, tutti i numeri

L’evento è organizzato da Running Factory ASD ed è un vero e proprio weekend di festa dello sport che comincia sabato 23 aprile con le Kids Run in partenza alle ore 15.00 dallo Stadio Comunale di Sarnico, dove i bambini, suddivisi per età, potranno correre gratuitamente. Domenica 24 aprile alle 9.10 partirà da Riva di Solto con arrivo a Lovere la manifestazione non competitiva di 6 km aperta a tutti, senza obbligo di certificazione medica e che si snoda sulla parte più spettacolare del percorso, quella che coincide con la parte finale della manifestazione competitiva. Sempre domenica ma con partenza alle 9.30 ci sarà lo start ufficiale della competizione principale, la Sarnico Lovere Run e lunedì 25 aprile alle ore 9.45 si correrà il Giro di Montisola con ‘La Corsa dei Campioni’ , 9 km con diversi campioni oltre agli atleti keniani e stranieri della Sarnico Lovere Run.

Linea di partenza maschile caldissima con due atleti del team Run2Gether, associazione no profit austriaca gemellata in Italia con AFRICA&SPORT, impegnata attraverso lo sport a sensibilizzare, coinvolgere e sostenere concretamente progetti di inclusione sociale in Africa (Etiopia, Kenya ed Uganda). A questi due atleti il compito di rinnovare la tradizione della supremazia di questo team in questa manifestazione. Si tratta dei keniani Vincent Kimutai Towett capace di 1h03’14” nella mezza maratona di Vinovo del 2018 e Robert Kiplangat Yegon che può contare su 1h07’06” ottenuto in Kenya nel 2014. In gara anche Luca Tocco (GP Parco Alpi Apuane) forte di un buon 1h06’13” conquistato a Milano nel 2007 e compagno di vita dell’azzurra olimpica Giovanna Epis. Attenzione a Michele Belluschi (Grottini Team Recanati ASD) che di recente ha conquistato il podio del Trofeo Sempione e può contare su 1h06’45” registrato a Trino Vercellese nel 2015. Più staccati Marco Redaelli (ASD Avis Oggiono) con 1h10’38” della Mezza di Trecate 2007 e crono confermato quindici anni dopo, lo scorso marzo 2022 alla Lecco Half Marathon con 1h10’44” ed infine Andrea Azzola (GS. A. Marinelli Comenduno) al debutto sulla distanza ma che promette bene con il suo crono da 33’45” sui 10 km. Sempre presente il “Senatore” Franco Zanotti (RunCard), atleta di casa che festeggia la sua decima partecipazione.

I NUMERI – Sotto i riflettori la parte femminile, la quota rosa che sfiora il 35%. Una conferma che questa manifestazione si sviluppa su una distanza ed un percorso che piace proprio a tutti e a tutte. Ben 22 le Nazioni al via, dopo l’Italia, il podio di numerosità va al Belgio, poi Germania e Svizzera. Regioni d’Italia tutta sulla linea di partenza con i padroni di casa lombardi in grande spolvero, seguiti da Veneto ed Emilia-Romagna, quest’ultima a pari merito con il Piemonte. Uno sguardo alle province assegna il podio, dopo Bergamo e Brescia, Milano, Monza e Brianza e Cremona. Sono ben 553 i team rappresentati alla manifestazione, Runners Bergamo, Runners Capriolese e Camisano Running A.S.D. conquistano le piazze d’onore.

Gara che piace anche a tutte le età, ai nastri di partenza anche atleti SF70 e SM80, i più maturi sono Francesco Bulletti, prossimo al compimento degli 80 anni e Liliana Cella, che ne compirà a breve 78. I più giovani in gara, iscritti alla Riva di Solto – Lovere, sono due millennials che quest’anno compiranno 9 e 6 anni.

Ben 13 atleti hanno scelto di festeggiare il proprio compleanno partecipando alla manifestazione, sette uomini e sei donne, il più giovane spegnerà 21 candeline mentre il più anziano 57.

ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni sono aperte, attenzione, pochissimi pettorali disponibili.