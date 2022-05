XTERRA Italy, la stagione riparte dal Garda

Toscolano Maderno, 5 maggio 2022 - Oltre 600 atleti provenienti da tutta Europa si preparano a scaldare piedi e pedali per la prima delle 4 tappe italiane 2022 di XTERRA: il 4 giugno a Toscolano Maderno, sulle rive del Lago di Garda, va in scena il circuito di triathlon cross più famoso al mondo, con l’unica gara a Impatto Zero® grazie ad un accordo esclusivo e rinnovato con LifeGate.

La gara del Garda apre il tour italiano di XTERRA che svela un calendario 2022 ricco di novità, a partire dal mondiale che, dopo 25 anni, lascia le Hawaii per approdare sul Lago di Molveno, in Trentino, il prossimo 1 e 2 ottobre. Ma c’è anche un atteso ritorno in questa stagione: il circuito di triathlon cross torna in Sardegna dopo aver tenuto a battesimo la prima italiana di una gara XTERRA nel 2004. Il Garden Beach Resort di Castiadas, affacciato sulle cristalline acque della spiaggia di cala Sinzias farà da teatro a questa tappa, l’ultima italiana, il 15 e 16 ottobre. Confermata l’ormai consolidata e durissima gara di Scanno, in programma il 16 e 17 luglio, che porterà gli atleti tra gli stessi vicoli del borgo e le acque del lago a forma di cuore.

XTERRA Lake Garda e il progetto Impatto Zero®

Prima tappa nella penisola italiana del prestigioso circuito di triathlon off-road, XTERRA Lake Garda non è solo una competizione, ma un villaggio, una festa dello sport outdoor che si svolge intorno alla gara, nel tentativo di “abbassare il volume” e rallentare la frenesia di un mondo sempre più caotico per riportare l’uomo all’armonia con la Terra. Dopo il successo dello scorso anno, la tappa sarà nuovamente una gara a Impatto Zero®, un progetto ideato e sviluppato dal direttore gara Marco Zoppi nel 2021 grazie ad un accordo esclusivo con LifeGate, società benefit punto di riferimento della sostenibilità, che fornisce ogni giorno informazioni sul tema e realizza progetti e servizi coinvolgendo una rete di persone, imprese, ong, istituzioni che vogliono impegnarsi attivamente per un futuro sostenibile.

Fedele allo slogan XTERRA Leave no Trace (Non lasciare traccia) e ad una vocazione green, la gara del Garda mette al centro la tutela dell’ambiente, nel rispetto del decalogo fornito da LifeGate, dedicato agli eventi sportivi, che richiede il massimo dell’attenzione: dall’utilizzo di materiali riutilizzabili per l’allestimento e per il catering, la scelta di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e la raccolta differenziata, che sarà gestita con il supporto dell’azienda GARDAUNO che realizzerà un’isola ecologica presidiata. Il progetto punta ad ottenere un ridotto impatto ambientale basato sul calcolo dei consumi CO2 emessi durante la gara compensandoli tramite crediti di carbonio generati dalla creazione e dalla tutela di oltre 100 mila mq di foreste in crescita in Madagascar, rientrando cosi? nel progetto Impatto Zero®, il primo ad aver concretizzato il Protocollo di Kyoto. Un evento sempre più ecologico che può diventare un modello per tutte le manifestazioni sportive del futuro. Una visione condivisa con tutte le aziende partner, ognuna delle quali ha sviluppato prodotti eco compatibili o adottato pratiche votate alla tutela e al rispetto dell’ambiente: tra queste BMIX, Ellerre, Folcieri Granulators, Tavina Spa, Rapid Mix, MailUp, Vittoria, Volchem e Zoogs.