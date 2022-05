Sardinia Trail, "correre in paradiso": al via la nona edizione

La primavera sta per lasciare spazio all'estate. Le giornate si allungano, le temperature aumentano, quindi quale migliore occasione per indossare scarpe da ginnastica, calzoncini e maglietta e scaricare la tensione con una bella corsa. Immaginate poi di avere la possibilità di percorrere il meaviglioso paesaggio della Sardegna. Un sogno? No, tutto vero. La meravigliosa isola, tra paesaggi incontaminati e spiagge da sogno, ospiterà fino a domenica 15 maggio la nona edizione di Sardinia Trail, un appuntamento imperdibile per i runner che, in questa edizione, vedrà la partecipazione di ben nove nazioni, Italia compresa. "Correre in paradiso", e che paradiso verrebbe da aggiungere, è il claim scelto quest'anno per l'evento che si articolerà in tre tappe: Supramonte, Gennargentu e Ogliastra, con partenza da Urzulei e arrivo a Cardedu. Organizzato da Wild Track ASD e inserito nel progetto Sardinia Outdoor, la kermesse ha il sostegno dell'Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e del resto unisce sport e promozione del territorio.

Il percorso del Sardinia Trail e gli ospiti speciali Paesaggi affascinanti e misteriosi, tracciati impegnativi e impervi faranno da cornice alla nona edizione del Sardinia Trail. Uno spettacolo assicurato, insomma, per le decine di runner che prenderanno parte a questa edizione. Le tre tappe, per 102 km di lunghezza e 4200 metri totali di dislivello positivo, attraversano il paesaggio aspro e selvaggio del Supramonte di Urzulei, le cime del Gennargentu con passaggio dal tetto dell’Isola, Punta La Marmora, per arrivare a tuffarsi nelle acque cristalline delle calette dell’Ogliastra. Alla partenza ci sarà anche chi ha contribuito a rendere questo evento unico: il vincitore della prima edizione, il francese Aurelien Collet del Team Hoka Hoka One, e colui che ha tagliato il traguardo prima di tutti tre anni fa - l'appuntamento è stato sospeso nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid -, il polacco Bartosz Gorczyca. Ci sarà anche la campionessa uscente, la polacca Ewa Majer, in una starting list femminile che annovera fra le altre la francese Tiphaine Germain, già settima all'Ecotrail de Paris, e l'italo-polacca Patrycja Mokrzycka, atleta della Impossibile Target. Oltre la metà degli iscritti proviene dall'estero, con la Svizzera a fare la parte del leone (11 atleti) ma con buone rappresentanze anche per Belgio, Polonia, Francia, Germania, Ungheria, Argentina e Spagna.