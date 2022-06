Solo 1000 pettorali per la 2^ Alì Family Run legata alla BMW Jesolo Moonlight Half Marathon

Sarà un'allegra corsa-camminata di circa 3 chilometri, organizzata sempre da Venicemarathon come evento collaterale di carattere solidale, che contribuirà, anche quest’anno, ad aiutare la Caritas della parrocchia di San Giovanni Battista di Jesolo. La manifestazione partirà alle 17.30 sempre da Piazza Milano. Le iscrizioni stanno procedendo a buon ritmo e i pettorali disponibili sono 1.000.

Si potrà continuare ad iscriversi online fino alle ore 13 di venerdì 10 giugno, e poi direttamente allo stand Alì Family Run del BMW Moonlight Village di Piazza Milano, nel pomeriggio di venerdì 10 giugno e sabato 11 giugno.

Felici per il prosieguo dell’iniziativa anche il parrocco don Gianni Fassina: “La nostra parrocchia aiuta tutto l’anno 98 famiglie, circa 200 persone, con buoni o pacchi spesa. Il numero dei bisognosi sta ultimamente crescendo con l’arrivo delle famiglie ucraine scappate dalla guerra, per cui il vostro aiuto diventa ancora più prezioso.

E’ bello sentire il cuore battere non solo per la corsa, ma anche per la solidarietà” e il title sponsor della manifestazione, Matteo Canella, Responsabile Affari Generali di Alì S.p.A: “Così come già sponsorizziamo da diversi anni le quattro Family Run legate alla Venicemarathon, il nostro percorso dallo scorso anno continua anche a Jesolo perché crediamo molto nel valore sociale di questo evento, che porta le famiglie all’aperto per condividere un momento importante come quello della corsa. Saremo presenti con le nostre hostess e la nostra simpaticissima mascotte”.