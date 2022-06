A Jesolo Moonlight Half c'è il rapper Ghemon: Ho fatto una scommessa con Eyob Faniel

VENEZIA - Cresce l’adrenalina in terra veneta per la mezza maratona italiana più importante del mese di giugno. Al via l’ 11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, confermata anche quest’anno Piazza Milano come cuore nevralgico della manifestazione con lo Jesolo BMW Moonlight Village che verrà animato dalla buona musica e dagli speaker di Radio Bellla&Monella e Radio PiterPan. Il Villaggio aprirà le sue porte venerdì 10 giugno, dalle 15 alle 20 e sabato 11 giugno, dalle 9 fino al termine della manifestazione.

CHE FESTA - Dopo due anni di stop a causa delle restrizioni da Covid-19, torna finalmente quest’anno il tanto atteso Moonlight Party, la grande festa del dopo corsa a base di Birra Bavaria, come confermato dalla responsabile marketing e comunicazione del marchio Roberta Gambino, e tanta buona musica suonata da Radio Bellla &Monella e Radio PiterPan. Il party sarà organizzato al Parco Grifone, 300 metri dopo il traguardo dove sono collocati i principali servizi post gara come il ristoro finale e gli spogliatoi. La serata sarà riservata ad atleti e accompagnatori.

CORRO COME IL VENTO - Voglia d’estate, di spiaggia e sale e di chiaro di luna, voglia di correre spensierati su uno dei litorali più gettonati d’Italia, quello di Jesolo, a ritmo di musica, è questo che ha spinto Marco Frattini a portare il “Corro come il vento” tour alla Jesolo Moonlight Half Marathon.

Una collaborazione, quella con gli organizzatori, nata lo scorso ottobre in occasione dell’ultima edizione della Venicemarathon quando dall’originalità di Marco Frattini e l’estro del Maestro Stefano Nicolao è nata la bandana Iovedodicorsa Cosmo Laguna Veneta.

CORRO COME IL VENTO - “Corro come il vento” è il singolo di Marco Frattini, un brano dal ritmo incalzante, ma soprattutto una caricatura reale e umoristica del mondo podistico e dell’appassionato di corsa nell’intento di migliorare le proprie performance a ogni seduta di allenamento. Un mix di sonorità vivaci, dal sapore fresco e frizzante che sono valse la selezione al 35° Sanremo Rock&Trend Festival nella sezione Trend.

CHI E’ MARCO FRATTINI – Marco Frattini è affetto da ipoacusia bilaterale profonda, dal 2006 ha perso completamente la capacità uditiva. Oltre ad essere odontoiatra, in passato è stato fonico, musicista e lo scorso anno è ritornato, dopo un lungo periodo di inattività artistica, a uno dei suoi primi amori, la musica che ha coniugato con il suo amore per la corsa. Da sordo Marco ha trovato nella corsa una grande amica e si è laureato 3 volte campione italiano di maratona e di cross 2009/10/11 per la «FSSI» («Federazione Sport Sordi Italia») oltre a 4 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. Marco è anche istruttore FIDAL. La sua vena creativa va dalla stesura di libri, allo sviluppo dell’app «CiaoRunner», la community di runners indomiti, alla produzione di Iovedodicorsa, brand di prodotti tecnici per il mondo dello sport, un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.