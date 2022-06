11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K: c'è la sfida tra gli azzurri Faniel e El Fathaoui

VENEZIA - L’ 11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K in programma nella serata di sabato 11 giugno, gara organizzata da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Jesolo, si impreziosisce ancora di più.

UOMINI - Dopo aver già annunciato la presenza del primatista italiano di maratona Eyob Faniel (2H07’19” in maratona e 1h00’07” sulla mezza), il cast di atleti si arricchisce della presenza di Yassine El Fathaoui, il maratoneta azzurro che lo scorso anno partecipò ai Giochi Olimpici di Tokyo proprio assieme a Faniel e che vanta un personale sulla distanza di 1h04’44”, ottenuto quest’anno alla Roma-Ostia, e di 2h10’10” sulla distanza più lunga (Siviglia 2020).

Per i due azzurri sarà sfida internazionale con i keniani Dickson Simba Nyakundi, secondo lo scorso a Jesolo e fresco vincitore della Stramilano e della Corri Trieste, Mathew Samperu che vanta un personale sulla distanza di 1h01’06” fatto registrare lo scorso anno alla Stralugano, Ishmael Kalale e Rogers Maiyo.

LE DONNE - In campo femminile, la migliore accreditata è la keniana Zipora Wanjiru vincitrice quest’anno della Maratonina di Brugnera (Pn), capace di correre la distanza in 1h11’05”.

Occhi puntati anche su Francesca Tonin, la 28enne atleta veneta, di Feltre (BL), allenata dal campione olimpico di maratona Stefano Baldini. La Tonin, infatti, dopo una lunga militanza nella società del suo paese e alcune stagioni prima alla “Tornado” di Mira e poi a “Il Fiorino” di Sesto Fiorentino, dallo scorso anno porta i colori della Calcestruzzi Corradini Excelsior di Rubiera, la società che ha visto crescere Baldini. Completano il cast le keniane Meseret Ayele e Brigit Jelimo Kaberge e l’etiope Asmerawork Wolkeba.

Sarà una gara interessante sotto il profilo tecnico sia in campo maschile che in quello femminile, che vedrà gli atleti partire alle 19.45 da Piazza Milano e darsi battaglia lungo un percorso sospeso tra fiume, mare e spiaggia, impreziosito dai colori del tramonto. La 10K partirà invece alle ore 19, sempre da Piazza Milano.

Domani, venerdì 10 giugno, dalle ore 15 aprirà il BMW Moonlight Village in Piazza Milano con inaugurazione ufficiale alle ore 17.30. Il villaggio animerà la piazza per due intere giornate con il passaggio degli atleti, le diverse attività proposte e gli speaker di Radio Bellla&Monella e Radio PiterPan. Qui, sarà inoltre possibile iscriversi alla 2^ Alì Family Run, l’allegra corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri, aperta a famiglie, bambini e turisti che, con partenza alle ore 17.30 di sabato 11 giugno, aprirà le danze della lunga serata dedicata al running.

CURIOSITA' - Una delle notizie più importanti è la forte presenza di atleti stranieri, provenienti da 32 nazioni. I paesi con il maggior numero di iscritti sono nell’ordine: la Germania, l’Austria, la Spagna, la Francia, la Polonia e la Gran Bretagna. Gli atleti più maturi in gara sono Giorgio Marchesano, Ludwig Marat, Elio De Bon e Regina Bortolozzo. Sabato 11 giugno si festeggerà, inoltre, il compleanno di: Mauro Quagliotto, Lorenzo Biasi, Enrico Maguolo, Gabrio Vergari, Dino Bevilacqua, Manuela Ferraro, Marco Boschiero, Andrea Bos, Salvatore Maggio, Lorenzo Valente, Jan Kyselka. Saranno in gara anche gli ‘Amici di Diego’ il gruppo di maratoneti che corrono spingendo ragazzi disabili in carrozzina.

RISTORI E SPUGNAGGI UNIFICATI - Lungo il percorso gli atleti della 21K troveranno i punti di ristoro/spugnaggio con acqua San Benedetto ogni 5 chilometri e a partire dal 10^ km ci saranno anche integratori ProAction e biscotti Palmisano e al ristoro del 15^ anche la frutta. Gli organizzatori consigliano di utilizzare le bottigliette d’acqua presenti ai ristori anche per idratarsi in quanto non sono previsti altri punti di spugnaggio fino al litorale (dal km 17 al km 20) dove saranno presenti le docce che potranno essere utilizzate per rinfrescarsi. Per i concorrenti della 10K, ci sarà un punto di ristoro al 5^ chilometro con acqua San Benedetto, sali Proaction e biscotti Palmisano.

HOKA Pacing Team - E’ pronto anche lo squadrone di 52 pacer che aiuteranno gli atleti a coronare il loro sogno cronometrico o semplicemente supporteranno tutti coloro che vorranno tagliare per la prima volta il traguardo di una corsa podistica. Quest’anno la gestione è a cura dell’affidabile Venicemarathon Running Team. Nella mezza maratona, i pacer saranno suddivisi in 10 gruppetti che osserveranno le seguenti fasce di tempo: 1h25’, 1h30’, 1h35’, 1h40’,1h45’, 1h50’. 1h55’, 2h, 2h15’, e 2h45’, mentre nella 10 km saranno suddivisi in 5 gruppi che coprono questi tempi: 40’, 45’, 50’, 55’ e 1h, la cui gestione è a cura dell’affidabile Venicemarathon Running Team.