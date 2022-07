Nasce il 1° Venice Lido Beach Trail, un nuovo evento firmato Venicemarathon

Nasce un nuovo evento in casa Venicemarathon e questa volta con il Lido di Venezia come suggestiva ambientazione.



Domenica 25 settembre prenderà vita il 1° Venice Lido Beach Trail, un affascinante e suggestivo ‘trail on the beach’ competitivo e ludico motorio che si disputerà sulle distanze di 5 e 11 chilometri, ma aperto anche alle famiglie che potranno partecipare alla Family Run di circa 2K.



Il quartier generale della manifestazione, grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia e Venezia Spiagge, sarà la nuova area rinnovata dello stabilimento balneare Blue Moon, che ospiterà partenza, arrivo, e il Lido Beach Village con tutti i servizi pre e post gara e il Pasta Party finale offerto a tutti i partecipanti. Un’occasione ideale per chi desidera coniugare una divertente mattinata di sport ad un pomeriggio di sole, mare e relax.