Correre col caldo? Attenzione ai rischi

Correre col caldo afoso di questa estate non è semplice ma, per chi è abituato ad allenarsi con costanza, le giornate lunghe e tanta luce sono un richiamo fortissimo ad indossare le scarpette.

Allenarsi è possibile con i dovuti accorgimenti, scegliendo orari e percorsi dove sia possibile trovare ombra e qualche fontana, meglio se posti in cui ci sono altri runner in modo da poter contare su un supporto in caso di necessità. Imparare a riconoscere i quattro segni del sovraccarico di temperatura è importante per una corretta gestione degli allenamenti estivi.

Tra i primi segnali sicuramente i crampi, una contrazione dolorosa e involontaria di un muscolo. La causa più comune di crampi è la perdita di liquidi e sali, meglio fermarsi e allungarsi delicatamente, senza strappare, e bere immediatamente un sorso abbondante di bevanda sportiva isotonica per reintegrare i minerali e i carboidrati persi.

Debolezza e sensazione di svenimento sono dovuti ad un improvviso calo della pressione sanguigna, una seensazione che tutti abbiamo provato qualche volta, ad esempio mettendoci in posizione eretta di soprassalto. In questo caso meglio fermarsi e sollevare le gambe verso l'alto, magari appoggiandole, in modo da favorire l'afflusso di sangue al cervello.

Quando la temperatura corporea aumenta a causa dello sforzo e allo stesso tempo aumenta anche la disidratazione, si corre il rischio di andare incontro ad un colpo di calore, caratterizzato da stanchezza, vertigini, mal di testa e sudorazione abbondante. Questa manifestazione dipende dal fatto che Il cuore deve pompare il sangue alla pelle per raffreddare il corpo, così come ai muscoli che lavorano sodo. Il primo rimedio è bere subito e raffreddare il corpo.

Il passo successivo è caratterizzato da pelle calda e secca, polso veloce e temperatura corporea elevata (a volte oltre i 41 gradi). Nei casi più gravi si possono avere convulsioni, è importante quindi fermarsi, bere tanto e raffreddare il corpo il più rapidamente possibile.