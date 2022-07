The North Face presenta “free to run”, il docu-film dedicato alle runner afghane Zeinab e Zahra

Stabio (Svizzera) – Nel 2014, l’ultra runner Stephanie Case ha fondato l’organizzazione no profit “Free To Run” che mira a consentire alle donne e alle ragazze di dedicarsi in modo sicuro e con coraggio alle attività outdoor. L’organizzazione utilizza lo sport come strumento di emancipazione e istruzione , aiutando a trasformare le vite di migliaia di donne e ragazze in regioni afflitte dalla guerra.

STEPHANIE CASE - Stephanie è un’attivista e un’avvocata per i diritti umani da sempre impegnata a tutelare i diritti delle donne, e mentre era impegnata nella preparazione del TOR450 (gara nella quale ha conquistato il terzo posto assoluto, battendo il record di percorso femminile di 30 ore), ha lavorato dietro le quinte con la Free to Run per organizzare una spedizione di sole donne, guidata da donne, in Afghanistan.

ZEINAB E ZAHRA - The North Face ha voluto supportare la sua atleta affiancandola nella produzione di un documentario, realizzato da Carrie e Tim Highman della casa di produzione DreamLens media, che racconta la storia di due donne afghane, Zeinab e Zahra, che rappresentano perfettamente i principi alla base dell’organizzazione Free to Run e lo spirito di tante altre donne in Afghanistan che credono nell'istruzione e nel progresso.



Zeinab studiava all'American University di Kabul quando ha conosciuto due ragazze che si stavano allenando per un'ultra-maratona con Free to Run e si è unita al programma nel 2017. Per Zeinab, impegnata negli studi e in un lavoro che la aiutasse a sostenersi economicamente, le sessioni di Free to Run rappresentano una fonte di motivazione e un incoraggiamento a uscire dalla zona di comfort. Zeinab ha così potuto affrontare più maratone, e ha trovato la forza per sfidare la società, cercando di cambiare la percezione di ciò che le donne possono fare nel suo paese.

Per Zahra invece, il sogno di contribuire a migliorare la vita delle donne in Afghanistan inizia con l'istruzione. Prima donna della sua famiglia a diplomarsi, Zahra si è laureata in economia e commercio all'Università di Kabul e ha scoperto Free To Run in un momento in cui cercava nuovi stimoli e nuove fonti di ispirazione. Il running le ha offerto una nuova prospettiva, mettendola in contatto con gli altri e aiutandola a esplorare il mondo che la circonda.

Per Zahra e Zeinab, Free to Run ha rappresentato un'opportunità non solo di sviluppare le proprie capacità, ma anche di sostenere altre donne afghane a fare lo stesso. Entrambe accettate con borse di studio Fulbright per le università degli Stati Uniti, sperano di continuare il loro percorso e non vedono l'ora di tornare a casa per creare un cambiamento positivo.