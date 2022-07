Questo sabato c’è il IV HOKA Monterosa EST Himalayan Trail, al via 800 atleti da 39 nazioni

LE GARE – Partenza e arrivo al Centro Sportivo di frazione Pecetto di Macugnaga per tutti gli atleti iscritti ad una delle cinque distanze tutte con partenza sabato 30 luglio: BRUTAL 103K/7.800 D+ con partenza alle 5:00 del mattino e da portare a termine in 34 h ; EPIC 60K/4.700 D+ con partenza alle 5:30 del mattino e 18 h di tempo massimo per completare la prova ; SKY 38K/3.100 D+ che partirà alle 8:00 del mattino e dovrà essere completato in 12,5 h ; adatta ad una platea più ampia la SCENIC 22K/1.700 D+ che partirà alle 8:30 con 7,5 ore di tempo massimo per completare il percorso e ZMAKANA’ 14K/850 D+ con partenza alle 9:00 e 5 h per completare il percorso. Da quest’anno ZMAKANA’ 14K/850 D+ è aperta anche in modalità non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

I NUMERI DI GARA – Chiuse da poche ore le iscrizioni online, sono oltre 800 gli atleti registrati, un numero che promette di crescere grazie alla possibilità di iscriversi ancora sul posto presso il MEHT Village per le distanze SCENIC 22K e ZMAKANA’ 14K. Circa il 70% degli iscritti è distribuito tra le manifestazioni più brevi, il 19% sono gli atleti della EPIC 60K e l’11% sulla BRUTAL 103K.

Sempre gratificante poter raccontare che la quota rosa è del 25%, un dato che testimonia come le donne stiano avanzando nel mondo del trail. Al via 39 nazioni da tutto il mondo, segnale che il MEHT è un evento ha raggiunto capillarmente gli atleti amanti di questo tipo di manifestazioni. Capofila è la vicina di casa Svizzera con 15 atleti, subito tallonata dalla Polonia con 14 e Olanda con 13. Tra gli iscritti anche due atleti dell’Ucraina. L’Italia scende in campo con atleti provenienti soprattutto dalle regioni del Nord.

L’atleta più esperto è nato nel 1954 mentre quello più giovane è appena diventato maggiorenne.

Durante il weekend dell’evento compiranno gli anni Rosanna Tonetti e Biagio Gianluca Carcaci, rispettivamente iscritti alla SCENIC 22K e ZMAKANA’ 14K, insieme spegneranno 94 candeline.

I nomi più frequenti sono Marco, a pari merito Andrea, Davide e Stefano e, al terzo posto, Luca e Paolo. Al femminile Laura, Marta e Silvia occupano il podio in questo ordine.

I TOP RUNNER – Gli uomini che si contenderanno il podio della BRUTAL 103K sono Franco Collè (Polisportiva Sant’Orso Aosta, Team HOKA/KARPOS), Giulio Ornati (Sport Project VCO, Team Salomon), Gianluca Galeati (Leopodistica) e Pablo Angel Nicolas Barnes (Atl. Varazze/Team Salomon).

Al femminile, dura battaglia sulla stessa distanza tra Alice Modignani Fasoli (Bergamo Stars Atletica), Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) e Francesca Ferraro (Emozioni Sport Team ASD).

Al via della EPIC 60K Giulia Saggin (Friesian Team), Giuditta Turini (Pol Sant’Orso- Team HOKA/Karpos), Virginia Olivieri (Atl. Varazze) e Agnese Valz Gen (La Vetta Running) mentre è apertissima la gara maschile.



Occhi puntati nella CHALLENGE 22K sull’azzurro di sci Mauro Balmetti (GS FIAMME ORO), atleta originario di Ceppo Morelli e cresciuto nello Sci Club Valle Anzasca ed approdato alla maglia azzurra di Sci ed oggi tesserato per le Fiamme Oro di Moena.

OSPITALITA’ - Sport PRO-MOTION A.S.D. ha pensato a diverse offerte di ospitalità e opzioni per vivere il territorio di Macugnaga. Accompagnatori e spettatori potranno seguire le gare usufruendo delle tariffe speciali proposte dagli impianti di risalita della stazione alpina, partner del MEHT. A tutti i partecipanti invece sarà consegnato un braccialetto che varrà da ticket gratuito per i tre giorni dell’evento mentre per gli accompagnatori è previsto un voucher – Consulta la Guida Spettatori.

ISCRIZIONI – Nelle giornate del 29 e 30 luglio è possibile iscriversi al MEHT VILLAGE alle distanze SCENIC 22K e ZMAKANA’ 14K consegnando di persona la scheda iscrizione firmata e compilata sul posto ed il Certificato Medico Agonistico e al MEHT Mini Trail.



I PARTNER – Consolidata la partnership con HOKA, Title Partner della manifestazione, lo sport nutrition partner Enervit in collaborazione con SPORTWAY e l’azienda Ricola, marchio nato nel 1930 dalla pasticceria Richterich, grazie a uno spiccato spirito innovativo e a una particolare sensibilità nei confronti della qualità. L’azienda a carattere familiare è considerata pioniera nella coltivazione delle erbe con metodi naturali e riconferma la sua presenza a fianco della famiglia MEHT. Gli atleti troveranno nel pacco gara prodotti Ricola che potranno anche assaggiare al ritiro del pettorale o a fine gara godendo così del potere rivitalizzante delle 13 erbe. Ricola premia con la benefica bontà dei suoi prodotti i vincitori delle varie distanze. New entry è l'azienda torinese di attrezzature e abbigliamento per la montagna FERRINO, che da oltre 150 anni accompagna gli appassionati di outdoor nelle loro avventure.



Info: www.MEHT.it