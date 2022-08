36^ UYN Venicemarathon 42K-21K-10K: ecco la medaglia scelta dai runners!

Venezia - La UYN Venicemarathon si prepara al rush finale. Mancano ormai poco meno di 3 mesi al grande appuntamento del 23 ottobre con la Maratona di Venezia e le gare ‘sorelle’ di 21 e 10 chilometri che si correranno in contemporanea lungo lo stesso spettacolare tracciato della maratona, fino a Riva Sette Martiri in Venezia.



Il grande ritorno degli atleti stranieri (circa il 30%) e la costante crescita delle iscrizioni, oltre al sold out della 21K, gettano le basi per una trentaseiesima edizione dai grandi numeri che, dopo due anni difficili dovuti alla pandemia, riporterà Venicemarathon non solo ad essere una delle più affascinanti maratone dell’autunno, ma anche una delle manifestazioni sportive protagoniste del palcoscenico internazionale.





Pacer Gondolieri

L’internazionalità dell’evento si evince anche del nutrito gruppo di atleti stranieri che hanno accolto con entusiasmo l’invito di diventare ‘ambassador’ di Venicemarathon nel mondo e ‘official pacer’ per vivere dall’interno l’emozione di un evento unico, mettendosi a disposizione degli altri.

Dei circa 150 atleti che daranno vita al UYN Pacing Team nella maratona, 45 sono gli stranieri che hanno già confermato la loro presenza, provenienti da tutt’Europa e persino dal Sud Africa e Hong Kong. Come dei ‘gondolieri’ (così simpaticamente presentati sui social) il compito dei pacer sarà quello di ‘traghettare’ gli atleti al traguardo nel tempo prestabilito, facendo vivere loro un’esperienza unica e indimenticabile. Questo servizio sarà garantito anche nelle gare di 21K e 10K grazie alla collaborazione con il Venicemarathon Running Team e l’intero squadrone (oltre 200 persone) sarà vestito dai marchi UYN e HOKA.



La medaglia

La gondola diventa quest’anno anche il topic della medaglia che tutti i finishers della 42K-21K-10K riceveranno dopo il traguardo. La grafica è stata scelta in questi giorni attraverso una votazione virtuale sui social che ha suscitato molto interesse e che, su 4 proposte grafiche, ha visto prevalere con oltre 500 preferenze l’immagine caratterizzata da un 'ferro di gondola' o 'pettine', con la sua tipica forma ad ‘esse’ che ricorda l'andamento del Canal Grande e i suoi sei denti (rebbi) riconducibili ai 6 ‘sestieri’ di Venezia.



Correre diventa una sfida solidale e aziendale

La 36^ UYN Venicemarathon non è solo una gara podistica individuale, ma un’occasione nella quale associazioni no profit, enti del terzo settore, aziende e multinazionali possono competere con modalità e forme diverse.



Sarà una sfida tutta solidale quella che associazioni ed enti perseguiranno con il ‘Venicemarathon Charity Program’, dove l’obiettivo sarà coinvolgere il maggior numero di runners dal cuore grande, capaci di raccogliere fondi a favore dei diversi progetti benefici he le diverse onlus (ad oggi già 15) abbineranno a quest’edizione.



Invece quest’anno per la prima volta, la UYN Venicemarathon potrà diventare anche un’avvincente sfida tutta aziendale grazie alle 1^ 'Banca Ifis Corporate Cup', ovvero una simpatica competizione ideata per i dipendenti di piccole-medie-grandi aziende che vorranno mettersi in gioco e competere sulle distanze di 42-21-10K per conquistare il trofeo aziendale. Una gara nella gara che sta suscitando grande interesse anche tra gli sponsor di Venicemarathon. Oltre ovviamente alla squadra del main partner Banca Ifis, tra gli sponsor ha già confermato la sua presenza il team di Alì Supermercati, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa iscrivendo diversi dipendenti sulle tre distanze, e hanno già aderito anche una ventina di altre aziende.