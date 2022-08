Autunno alle porte, ricomincia la corsa su strada. Le gare di settembre

Allenarsi con il caldo estivo e con gli impegni delle vacanze, in posti spesso sconosciuti non sarà stato facile ma è giunto il momento di raccoglierne i frutti. Nel mese di Settembre assistiamo infatti ad una ricomparsa graduale delle manifestazioni podistiche su strada, un’occasione imperdibile per chi ha perseguito i propri obiettivi.

La prima opportunità è domenica 11 settembre, quando l’Emilia-Romagna offre ben due opportunità, la Mezza Maratona dell’Alzheimer, evento a sfondo solidale che in origine era abbinato alla distanza regina della maratona, e la Mezza Maratona CUS Parma a cui sono associate manifestazioni su diverse distanze, alcune anche in forma non competitiva.

La settimana successiva sono tre le mezze maratone che si contendono i runner del Bel Paese, la mezza maratona del Piceno Fermano di Porto San Giorgio (Fermo), la Maratonina Internazionale Città di Udine, cui si affiancano eventi minori e che in passato ha ospitato anche i Campionati del Mondo di Mezza Maratona e la Mezza di Sesto e del Parco Nord, alle porte del capoluogo meneghino. Al via in questa domenica la Tranincorsa, mezza maratona pugliese anticipata di una settimana.

L’ultima domenica di settembre, quella del 25, sarebbe stata ricchissima di eventi, molti dei quali rimandati a causa della concomitanza con le elezioni politiche. Annullata, dunque, la Ferrara Marathon, rimandata al 6 novembre la Portogruaro Half Marathon, rinviata al 2 ottobre la Mezza di Borgo Valbelluna che si disputa in concomitanza con la superclassica Belluno Feltre 30 km, a data da destinarsi, ma comunque nel mese di Novembre, la Maratonina dei Borghi Città di Pordenone, mentre non si disputerà la Corripavia Half Marathon.