Dove correre: le 20 maratone italiane dell'autunno 2022. Calendario gare

Imminente ormai la decisione su quale maratona (42,195km) andare a correre in Italia in questo autunno 2022. Decisione che magari sarà presa insieme alla famiglia per abbinare la gara ad una piacevole gita turistica visto le tantissime nostre belle città, oppure che verrà presa in base alla scorrevolezza del percorso e dunque con la massima attenzione sul profilo altimetrico, sulle poche o tante curve che possono spezzare il ritmo e di conseguenza sul possibile risultato cronometrico.

Le maratone italiane sono tante, sono belle, organizzate alla perfezione e si svolgono in località che il mondo ci invidia. Il calendario ufficiale Fidal comprende da oggi a Natale ben 20 maratone lungo tutta Italia, isole comprese: 1 in settembre, 7 in ottobre, 7 a novembre ed infine le ultime 5 a dicembre. Per dovere di cronaca giusto segnalare che il Campionato Italiano Fidal Assoluto e Master si correrà il 13 novembre alla Ravenna Marathon.

Giusto anche ricordare che quasi tutte le competizioni sotto elencate prevedono anche distanze inferiori come la mezza maratona (21,097km) o la 10km.

Settembre prevedeva due maratone, ma le elezioni del 25 settembre hanno portato purtroppo all’annullamento della Ferrara Marathon. Rimane così:

11 settembre - Maratona Alzheimer a Cesenatico