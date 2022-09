A Cagliari la notte è dei runner: dopo tre anni torna l'Urban Trail

CAGLIARI - È già vigilia, curiosità, adrenalina. Il countdown verso il Cagliari Urban Trail si è quasi esaurito e con esso, dopo quasi tre anni, l'attesa per l'ottava edizione dell'evento, organizzato da GLEsport . Domani, sabato 10 settembre , centinaia di corridori e camminatori torneranno a sciamare negli angoli più suggestivi del centro storico di Cagliari, in una manifestazione che abbina il piacere dell'agonismo a gusto della scoperta (o riscoperta) di scalinate, portici, ponti e galleria del capoluogo sardo.

La “caccia” all'eredità di Oualid Abdelkader, vincitore nel 2019 e atteso domani al via per il bis, partirà alle 21.30 dal Bastione Saint Remy. Cinque minuti dopo inizierà anche l'Urban Trail Walk, ovvero la camminata per le vie di Cagliari, con i partecipanti minuti di faretto e t-shirt colorata con bande fosforescenti forniti dall'organizzazione, per essere più visibili e creare spettacolari effetti cromatici nella notte.

L’Urban Trail è un evento sportivo, culturale e turistico rivolto podisti ed amanti dello sport outdoor di ogni età, che vogliano cimentarsi in un percorso urbano di 6/10 km, camminando o correndo a piedi tra i quartieri storici della città, dalla Marina a Castello, da Stampace a Villanova. Chi non è ancora riuscito a iscriversi al Cagliari Urban Trail potrà farlo entro pochi minuti dalla partenza.

Domani, 10 settembre è prevista anche la consegna dei pacchi gara, fra le 10.00 e le 19.00 al Caffè De Candia in Via de Candia. Dalle 19.30 inizierà invece l’intrattenimento con DJ Tixi, Valentina Caruso e Luca Carcassi.

I FAVORITI E GLI OUTSIDER DELLA RACE

Il nome più atteso al Cagliari Urban Trail è quello di Oualid Abdelkader, vincitore della settima e ultima edizione in 37'51”, fresco di ingresso negli -anta (ha festeggiato le 40 candeline due giorni fa), che l'atleta del Cagliari Marathon Club ha festeggiato con un giorno d'anticipo cogliendo la vittoria assoluta e il titolo regionale SM40 nella Perdaxius Corre.

Tra i principali rivali c'è Stefano Velatta, 46enne ex ciclista della Maratoneti Genovesi, già vincitore di 18 ultramaratone, fra cui due edizioni della 100 km delle Alpi (2016 e 2018) e quest'anno, a febbraio, del Campionato italiano di 50 km sulla Sabbia. Fra gli altri, buone chance di podio per Maurizio Cocco.

Nella gara femminile spicca invece Benedetta Ferri, seconda classificata al Cagliari Urban Trail 2019 alle spalle di Ariana Perdisci.

UNA CITTA' SENZA BARRIERE

Novità dell'Urban Trail 2022 è la promozione del progetto “Una città senza barriere”, per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella Città di Cagliari, che coinvolge attivamente il Comune di Cagliari, oltre ad associazioni come Special Olympics e FISPES.