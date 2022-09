La Regina Elisabetta II protagonista a London Marathon 2018, mentre William e Kate...

LONDRA - Era l’aprile del 2018, uno dei giorni più caldi di quella primavera londinese e la Regina Elisabetta II, con un delizioso abito e cappellino come d'abitudine, salì sul podio a lei riservato davanti al Castello di Windsor, ascoltò l’inno britannico ‘God Save The Queen’ e andò a premere il pulsante dello start. Erano le 10 in punto, con il suo storico gesto diede il via alla London Marathon dando vita ai sogni di 40mila maratoneti che iniziarono a correre. Vinsero i keniani Eliud Kipchoge in 2:04:17 al maschile e tra le donne Vivian Cheruiyot in 2:18:31.