Che spettacolo la CorriRoma, in 1700 atleti hanno corso nel ricordo di Abebe Bikila

Atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero al via di CorriRoma, la corsa nata per celebrare il trionfo di Abebe Bikila alle Olimpiadi del 1960, giunta alla sua 14^ edizione. Lo start è stato dato alle ore 21 da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

I primi a tagliare il traguardo sono stati, tra gli uomini, Umberto Persi di Asd At Running con il tempo di 31'53", secondo posto per Rafal Andrzej Nordwing LBM Sport Team con 32'24", terzo Domenico Liberatore Podistica Solidarietà in 32'25"

In campo femminile ha vinto Alessia Tuccitto di G.S. Lammari in 35'29", seconda piazza per Lucia Mitidieri di Asd Piano Ma Arriviamo con 35'57", chiude il podio Ayse Burcin Sonmez di SS Lazio Atletica Leggera in 38'30".

CorriRoma 2022 è stata valida anche come Campionati Regionali Individuali Assoluti e Master 10 km su strada della Fidal Lazio.

L’evento, organizzato da Italia Marathon Club ha avuto il patrocinio di Regione Lazio e di Roma Capitale Importante è stata l’iniziativa in chiave solidale in collaborazione con l’associazione Argos Forze di Polizia e CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato) in una simbolica 2 km a sostegno della onlus La Lanterna di Diogene, presente al via con i suoi ragazzi.