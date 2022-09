Run Tune Up Half Marathon cambia tutto. E' la novità di Bologna Marathon 2023

BOLOGNA - Il 5 marzo 2023 Bologna ospiterà un appuntamento importante per lo sport e per la città di Bologna: istituzioni, organizzazioni, associazioni, volontari, enti del terzo settore e alcune tra le più importanti aziende del territorio si troveranno unite per una grande festa dedicata alla corsa.

Alla competizione principale Bologna Marathon di 42,125 Km saranno affiancate la 30 Km dei Portici e, novità assoluta di questa edizione 2023, la RUN TUNE UP Half Marathon, storica mezza della Città di Bologna. L’ultima edizione della 21 Km si è tenuta con successo nel Settembre 2019, per poi fermarsi a causa dell’emergenza sanitaria e delle grosse difficoltà organizzative che la stessa ha causato.

L'idea di unire le forze e competenze per un unico grande progetto dedicato al running è nata dalla passione e dalla forte volontà di non cancellare una manifestazione internazionale che vanta ben 18 edizioni passate, oltre che dalla disponibilità degli organizzatori e del Comune di Bologna di lavorare in sinergia per regalare alla città un grande evento sportivo.

Saranno svelati presto i nuovi percorsi, studiati in collaborazione con il Comune e con gli enti coinvolti per avere il minor impatto possibile sulla città e per offrire un proposta interessante, dal punto di vista tecnico, ai runner provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi esteri. La partenza, l’arrivo e il villaggio della Maratona sono confermati nella splendida cornice di Piazza Maggiore.

Le iscrizioni per la Maratona e per la 30 Km dei Portici sono aperte mentre quelle per la Run Tune Up apriranno Mercoledì 21 Settembre.