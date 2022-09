Roma Urbs Mundi, 15km prima volta certificati in Italia. Roma sempre protagonista

ROMA - Domenica 16 ottobre 2022 riparte la “Roma Urbs Mundi”, gara di corsa su strada con percorso di 15 chilometri organizzata dal GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani, gli storici organizzatori della RomaOstia.

La manifestazione, dopo lo stop forzato a causa della pandemia COVID-19, giunge alla sua XXI edizione mantenendo inalterato il fascino e la suggestione di correre nel cuore della città eterna, con il ritorno all’interno del Circo Massimo, dove si concluse la prima edizione nel 1999 sulla distanza di mezza maratona. È prevista, oltre alla gara competitiva, anche una non competitiva, anch’essa sul percorso di 15 chilometri ed una passeggiata di 6 km – Longevity Run. Altra novità di quest’anno: il percorso omologato e certificato Fidal, per la prima volta in Italia, di una distanza che è già oggetto di record nazionale, mondiale e continentale. GLI ATLETI ELITE - Confermata la presenza di atleti di rilievo nazionale come Bouih Yassin, atleta delle Fiamme Gialle con personale di 13.50.22 sui 5000, Martina Tozzi delle Fiamme Gialle che può annoverare il secondo posto nella Corsa di Miguel (10 chilometri) ed un personale di 4.10.82 sui 1500 e Sveva Fascetti, anch’essa in forza alla Fiamme Gialle, prima nei 1500 Under 23 di Rovereto con 4.22.12 e quarta nei 3000 siepi agli assoluti 2022 di Rieti con 10.18.68. Presenti anche Rosaria Console e Daniele Caimmi, atleti di grande prestigio dell’atletica italiana. Rosaria è madrina della manifestazione, visto il grande affetto che la lega alla famiglia dei Bancari Romani e della RomaOstia, che l’hanno vista trionfare 2 volte.

IL PERCORSO - Il percorso, che si snoda all’interno del centro della capitale, partirà da via dei Cerchi per raggiungere, attraverso Viale Ostiense e Viale Aventino, il Colosseo. Si proseguirà, attraversando millenni di storia, su Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia e, attraversando Via Nazionale ed il traforo, Piazza di Spagna. Si toccherà Piazza del Popolo, per poi proseguire verso Piazza Navona, con il suggestivo arrivo all’interno del Circo Massimo. ALLENAMENTI DI AVVICINAMENTO - Martedì 27 settembre, nell’ambito degli incontri di avvicinamento all’evento, Rosaria Console sarà presente alle 18.00, presso lo stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla, per correre insieme agli amatori che stanno preparando la Roma Urbs Mundi. L’allenamento è gratuito ed aperto a tutti e prevede una prova di 8 chilometri frazionati (circa 5 miglia).Per prenotazioni https://forms.gle/8VrrE9rtziypJ1Xn7 PRIMO TROFEO ROMA CONCORRE PER LA LEGALITÀ - All’interno della Roma Urbs Mundi 15 km competitiva si svolgerà il Primo Trofeo “Roma ConCORRE per la Legalità”, promosso dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma. Lo scopo è quello di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica. I partecipanti indosseranno una maglietta che recherà sul retro il testo del 1º comma dell’articolo 53 della Costituzione. Tutti gli atleti appartenenti alle categorie: Guardia di Finanza, Commercialisti, Avvocati, Rete Professioni Tecniche, Confindustria C.S.A.In o Imprenditori (artigianato, agricoltura, commercio e turismo, industria e servizi) dovranno segnalarlo all’atto dell’iscrizione e riceveranno oltre al kit dei partecipanti, la speciale maglia del Trofeo, con classifiche e premiazioni dedicate. All’iniziativa è associata una raccolta benefica a favore di Special Olympics Italia, movimento che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. Per ciascuna iscrizione al trofeo, verranno donate 3 euro alla Special Olympics oltre ad eventuali donazioni volontarie.