Eliud Kipchoge. Proverò a Berlino 2023 a scendere sotto le 2 ore? "Ora mi godo il record, ci penserò"

Una gara straordinaria la sua sulle strade della BMW Berlin Marathon, da decenni ormai la gara dei record, il tracciato più veloce al mondo. Era già primatista, quattro anni fa vinse e firmò il record con 2h01’39”, ora ha fatto 30” in meno, con una gara pazzesca e molto rischiosa, dove ha tentato il tutto e per tutto già dai primi chilometri, dimostrando sicurezza dei suoi mezzi atletici.

Eliud Kipchoge a Vienna nell’ottobre 2019 corse i 42,195km addirittura sotto le 2 ore, precisamente 1h59’40”, ma quella non fu gara vera, semplicemente un’esibizione per un suo grande sponsor ed il risultato seppur straordinario non fu omologato.

37 anni, una carriera infinita già con medaglie a Parigi nei Mondiali nell’ormai lontano 2003 e nei 5000m alle Olimpiadi 2004 e 2008, oggi è passato ai primi 10km in 28’23” crono che se lo andiamo a inserire nella finale dei 10.000m in pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarebbe valso il 18° posto su 25 concorrenti. Solo che Eliud poi ha fatto altri 32,195km, passando alla mezza maratona (21,097km) in 59’51”.

E’ partito forte, rischiando molto, magari anche un ritiro dalla gara, per provare a scendere appunto sotto il muro delle 2 ore in una gara vera. Finché le sue lepri gli hanno dato il ritmo era perfettamente in linea, poi rimasto solo il ritmo è leggermente calato. Niente sub 2 ore ma comunque gara da record.

“Oggi non avevo limiti – ha detto un raggiante Eliud nel dopo gara – dopo 38km ormai sapevo che sarebbe venuto il nuovo record mondiale. Tutto era perfetto, il clima e l’organizzazione di questa fantastica gara. Se riproverò sempre qui a Berlino di scendere sotto le 2 ore? Progetteremo questo un altro giorno, ora mi godo il record e voglio realizzare in pieno quello che sono riuscito a fare”.