Inizia l'autunno con il comfort di ASICS nella nuova collezione femminile,

ASICS celebra l’effetto positivo che il running ha sulle donne con la nuova campagna “ This Is For Me ” e lancia la nuova collezione autunnale.

“La corsa mi permette di mettere i miei problemi in prospettiva. Dà voce alle mie insicurezze e paure per poi dirmi di lasciarle andare”. In questo modo Abena Stanic, ASICS ambassador e tra le protagoniste della nuova campagna a fianco di altre due ambassador, descrive la sua relazione con il running. “Tutto ciò che ritengo opprimente sembra affrontabile dopo ogni corsa e mi sento sempre rinascere, mi riconnetto con me stessa”.





La campagna di ASICS “This Is For Me” incoraggia le donne a muoversi e a sperimentare l’effetto positivo del movimento su corpo e mente. Con i prodotti giusti che supportino questo percorso, ASICS spera che le donne conquistino le sfide di tutti i giorni.



Abbigliamento disegnato per le donne

La collezione femminile di questo autunno/inverno è disegnata per permettere alle donne di fare sport durante l’intera stagione. Caratterizzata da tessuti jaquard soft ed elasticizzati, pezzi base versatili e con tecnologia ad asciugatura rapida, la collezione aspira a mantenere le runner coperte e comode quando il tempo non è confortevole. I colori caldi sono ispirati da Koyo, le foglie autunnali giapponesi dai toni accattivanti.

Gli highlight della collezione sono lo smanicato imbottito, un capo versatile con imbottitura isolante, realizzata con materiale sostenibile, e una conchiglia, per mantenere il corpo caldo. Con effetto raffreddamento per tenere asciutti e a proprio agio dall’interno all’esterno, la maglia a maniche lunghe Mock Neck è leggera e facile da asciugare, ideale come secondo strato quando fa più freddo o come strato unico quando c’è il sole. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, il tight Jaquard Run è adatto per ogni corsa, caratterizzato da un design a vita alta e un tessuto jaquard molto morbido che permette alle runner di correre senza distrazioni.

La tecnologia delle scarpe specifica per le donne

Le scarpe GEL-NIMBUSTM 24 e le GEL-KAYANOTM 29 della collezione sono state realizzate per venire incontro alle necessità delle donne che corrono. Elementi come una diversa altezza della suola, materiali più soffici e la tecnologia space TRUSSTICTM sono stati introdotti per supportare il passo di corsa.