Sabato 2 ottobre si corre il II HOKA Ultra Trail Lago Maggiore, una scommessa vinta. I top runner al via.

VERBANIA – E’ proprio il caso di dire che è una scommessa vinta in partenza quella con la realizzazione del II HOKA Ultra Trail del Lago Maggiore che andrà in scena nel weekend di sabato 1 e domenica 2 ottobre. L’evento, organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D., ha registrato un numero di iscritti del 150% superiore a quello dello scorso anno, un risultato che emoziona e ripaga le fatiche dello staff organizzatore.

LE GARE - Quattro le distanze WILD 81K/5.100 D+, BRAVE 52K/3.100 D+, SCENIC 37K/2.100 D+ e SUNSET 18K/700 D+ quest’ultima anche in versione non competitiva per permettere a tutti, in base al proprio livello di capacità tecnica, di vivere una giornata di sport. Tutte le gare partiranno sabato 1 ottobre sebbene ad orari diversi. I primi a partire saranno gli atleti della WILD 81K alle 5.00 di mattina, con 24 h di tempo massimo per completare le proprie fatiche. Seguiranno alle 7.00 gli iscritti alla BRAVE 52K che dovranno concludere la propria prova entro 13 h e subito dopo alle 7.30 i protagonisti della SCENIC 37K, attesi al traguardo entro 10 h. Gli atleti della SUNSET partiranno alle 16.30 tra gli agrumi di Cannero Riviera, Comune dichiarato Patrimonio dell’UNESCO, e avranno 4.5 h di tempo massimo per tagliare il traguardo.