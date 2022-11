Get Ready, dal 20 novembre cinque appuntamenti per correre la Run Rome The Marathon 2023

Per l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “L’obiettivo condiviso con gli organizzatori è far vivere la Run Rome The Marathon tutto l’anno, per generare occasioni di promozione e appuntamenti che coinvolgano la città e gli appassionati. Abbiamo il percorso di gara più bello e suggestivo al mondo e scenari unici per gli allenamenti. Un valore aggiunto, che siamo impegnati a valorizzare per rendere la Maratona di Roma un appuntamento sempre più irrinunciabile per i runner internazionali e non”.

Bisogna pensarci ogni tanto, soffermarsi su questo: correre a Roma è unico , un privilegio, un’emozione da vivere. Sappiamo bene che bisogna anche allenarsi e farlo in compagnia e con un coach professionista sarà ancora più bello e ancora più facile. Definito il calendario dei 5 Get Ready, gli allenamenti di gruppo organizzati da Run Rome The Marathon , l’attesissima maratona di Roma in programma domenica 19 marzo 2023.

LE DATE - Da segnare in rosso sul calendario e da non perdere i Get Ready: domenica 20 novembre a Villa Borghese - Terrazza del Pincio, sabato 10 dicembre 2022 sempre a Villa Borghese - Terrazza del Pincio, poi tre incontri a Ponte Milvio: sabato 14 gennaio, sabato 11 febbraio e sabato 11 marzo, quando mancherà una sola settimana alla Run Rome The Marathon.

Imperdibili i Run Rome The Marathon Get Ready, il runner ancora una volta sarà al centro di tutto. Sì, l’atleta, la persona, il partecipante, l’amico. Colui che ci mette testa, cuore e gambe per arrivare preparato e felice per esaudire il glorioso sogno di arrivare al traguardo sui Fori Imperiali, davanti al Colosseo.

PER TUTTI - Partecipazione libera, è necessario solo registrarsi nella pagina dedicata del sito ufficiale, eventi gratuiti e per tutti, anche per coloro che parteciperanno alla Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone o alla Fun Run, la stracittadina da 5k. Runner esperti o novizi desiderosi di fare l’esordio in maratona, lenti o veloci, tutti sono attesi e tutti possono partecipare.

Un’occasione da non perdere, ciascun allenamento, è un vero e proprio evento, con musica di Radio 105, con la distribuzione di gadget e con la presenza dei selezionatissimi pacer ufficiali della Run Rome The Marathon. Ogni Get Ready è festa, divertimento e adrenalina, è l’occasione per conoscere nuovi amici e per imparare qualcosa, teoria e pratica, sulla corsa. Ancora una volta sarà l’olimpionico Andrea Giocondi, coach ufficiale della Run Rome The Marathon, a condurre l’allenamento.

Il 20 novembre sarà il primo Get Ready, 120 giorni al via, timing perfetto per iniziare la preparazione verso i 42,195km di Roma Capitale, presto però arriveranno anche date e luoghi dei più itineranti ‘Get Ready On Tour’ sparsi in tutta Italia e forse anche all’estero.

20 NOVEMBRE – Il coach Andrea Giocondi ha già definito il programma del primo appuntamento alla Terrazza del Pincio a Villa Borghese dove è necessaria la registrazione.

Il ritrovo sarà alle 8 e la partenza alle 8.30. “Test dei 7 minuti per i runner e Test dei 5 minuti per i fitwalkers – fa sapere Giocondi -. In vista dell'ideale partenza con la preparazione della maratona, partiremo con questa serie di appuntamenti con un test che permetterà di verificare la propria velocità di gara e di valutare a che punto si trova la nostra preparazione, quali sono le nostre potenzialità e a quali tempi possiamo ambire per le nostre sfide podistiche. La prova prevede un buon riscaldamento tutti insieme di almeno 20-30 minuti e poi il test con l’importante supporto dei pacer ufficiali della Run Rome The Marathon. Per tutti è prevista la consegna, al termine della prova, delle tabelle dei ritmi come riferimento per gli allenamenti successivi. Tutti sono i benvenuti: chi prepara la maratona, la staffetta Run4Rome e la FunRace”.

ISCRIZIONI APERTE – Sul sito evento per tutti sono aperte le iscrizioni ai Get Ready e ovviamente alla Run Rome The Marathon così come alla staffetta solidale Run4Rome e alla stracittadina Fun Run.