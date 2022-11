Hoka Maratona di Ravenna: Giacobazzi e Sommi i campioni italiani

A impressionare sono poi gli 8.203 che si sono ritrovati all’ex Ippodromo Candiano per la Martini Good Morning Ravenna 10K per un’autentica festa che ha coinvolto famiglie e amici, aperta dal sindaco Michele de Pascale e dall’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini che hanno percorso insieme alla città tutti i 10 Km fino all’arrivo di Via di Roma. A completare il quadro i 1.200 iscritti della EasyCoop Family Run e le 282 coppie cane-padrone della Dogs & Run, i due eventi andati in scena sabato 12 novembre.

Nella Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K, la vittoria è stata conquistata dal keniano Kimutai Nicodemus Kipkurui che ha fermato il cronometro a 2.11.55. A completare un podio maschile della 42K tutto keniano, Chelimo Nicholas Kipkorir al secondo posto e Kipsang Asbel al terzo. Nella Hoka Maratona di Ravenna femminile, invece, la vittoria è andata alla keniana Sarah Jerop che ha tagliato il traguardo in 2.39.13. A completare il podio sono state le due italiane Giulia Sommi in 2.41.19 e Tappatà Denise in 2.46.07 Passando alla Ravenna Half Marathon, sono stati abbattuti i due record del percorso. Nella 21K maschile successo per il keniano Nyakundi Dickson Simba in 1.01.35 che ha battuto il record della gara abbassandolo di oltre 2 minuti, seguito da Hakizimana John in 1.02.06, proveniente dal Ruanda. Gradino più basso del podio per l’italiano El Fathaoui Yassine in 1.03.51. Anche nella Half Marathon femminile i record non sono mancati perché la vittoria è andata alla keniana Veronicah Njeri Maina, che ha abbattuto il suo stesso record fatto l’anno scorso portandolo a 1.11.30 seguita da Niabochoa Ronah Nyaboke (Ken) e da Wameru Ester Wangui (Ken).