Roma, Terrazza del Pincio domenica per il 1° Get Ready Run Rome The Marathon 2023

Roma – Domenica tutti alla Terrazza del Pincio , il primo giardino pubblico di Roma, a Villa Borghese. C’è il primo dei Get Ready , allenamenti collettivi di gruppo la definizione corretta, ma in realtà uno splendido ritrovo tra amici, centinaia a dire il vero, per correre, camminare, avere nozioni sulla corsa e sugli allenamenti per preparare al meglio la Run Rome The Marathon del prossimo 19 marzo 2023.

Registrazioni ancora aperte e possibili fino alle 13 di domani venerdì 18 novembre per il primo dei Get Ready, assicurato è il divertimento con la musica di Radio 105, il ristoro con Acqua San Benedetto e l’integrazione di Massigen. In omaggio anche le t-shirt Run Rome The Marathon dello sponsor tecnico Joma.

Non è la prima volta alla Terrazza del Pincio per i Get Ready di Run Rome The Marathon, ma ‘squadra che vince non si cambia’ si dice sempre, quindi non poteva che essere lì il nuovo inizio per l’edizione 2023 e concretizzare quanto ha detto nei giorni scorsi l’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato: “L’obiettivo condiviso con gli organizzatori è far vivere la Run Rome The Marathon tutto l’anno, occasioni che coinvolgano la città e gli appassionati. Abbiamo il percorso di gara più bello e suggestivo al mondo e scenari unici per gli allenamenti. Un valore aggiunto, che siamo impegnati a valorizzare per rendere la Maratona di Roma un appuntamento sempre più irrinunciabile per i runner internazionali e non”.

COME PARTECIPARE - Partecipazione libera, è necessario solo registrarsi nella pagina dedicata del sito ufficiale, eventi gratuiti e per tutti, anche per coloro che parteciperanno alla Run4Rome Relay, la maratona in staffetta per team da 4 persone o alla Fun Run, la stracittadina da 5k. Runner esperti o novizi desiderosi di fare l’esordio in maratona, lenti o veloci, tutti sono attesi e tutti possono partecipare.