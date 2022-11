Firenze Marathon: come correrla. Il percorso spiegato da Fulvio Massini

Il popolo dei maratoneti si gioca la partita sui 42,195km sul percorso fiorentino dopo almeno tre mesi di allenamento. Firenze Marathon è un grande classico come obiettivo dopo i mesi estivi e il ritorno a regime in settembre quando si sceglie la maratona da correre.

A dare gli ultimi consigli prima del via non può che essere il direttore tecnico, nonché allenatore di lunga data ed esperienza, Fulvio Massini. Settimana scorsa aveva dato i consigli ai maratoneti sul come affrontare l’ultima settimana prima del via, ora arriva la strategia di gara.

Il video completo sulla pagina instagram di Firenze Marathon. Queste le parole di Massini: “Ci troviamo qui al centro della pista di atletica dello stadio Ridolfi Firenze Marathon dove farete un giro al 30km circa. Il percorso è molto veloce, in particolare nella prima parte dove si corre su terreno pianeggiante e con anche una leggerissima discesina e salitina nel sottopassaggio prima del ponte Alla Vittoria. Poi incontrerete altri tre ponti trai quali Ponte Vecchio, ponte alle Grazie e Ponte San Niccolò per andare poi a piazza Santa Croce, andare sui viali e poi andare sui Lungarni. Si arriva poi qui allo stadio, intorno al 34km ci sarà il cavalcavia dell’Atrio. E’ in totale 150 metri, il punto più difficile della maratona, tutto da gestire. Ha il 6% di pendenza, bisogna rallentare, affrontarlo con calma, senza foga, accorciare i passi per poi essere freschi per la parte finale in centro. Nella parte finale, nel centro storico dal 37-39km ci saranno diverse curve, non saltate sui marciapiedi con il rischio magari di inciampare. Arriverete nella splendida piazza Signoria, via Calzaiuoli per andare verso il Duomo. Ultima curva a sinistra e vedrete l’arrivo davanti a voi. Complimenti, ce l’avrete fatta. Auguro a tutti voi una splendida giornata di sport e divertimento”.