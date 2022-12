Le ripetute quali e a che ritmo. I consigli di Davide Daccò

Nelle nostre programmazioni oltre alla preparazione fisica sono fondamentali le ripetute di diverso tipo. Ripetute brevi, lunghe, in salita e a ritmo variabile.

Se si vuole migliorare il proprio ritmo bisogna dare importanza all'esecuzione. Se prendiamo ad esempio i 1000m, ripetuta classica come i 400m, la cosa da valutare è il ritmo e il tipo di recupero. Ai miei ragazzi consiglio di prendere come riferimento il ritmo del fondo lento e togliere circa 50’’ per effettuare ripetute sui 1000m con un recupero attivo cioè corsa in surpless di 200m oppure 2’30’’, se invece devono effettuare delle ripetute sui 400m chiedo di prendere come riferimento il ritmo dei 1000m e togliere 5’’ con un recupero attivo di 200m oppure 2’.

esempio : Fondo lento 4’30’’ a km - 1000m 3’50’’ - 400m 1’32’’ ( 3’50 : 2 = 1’37’’ - 5’’ = 1’32)

Il numero di ripetute varia, a mio parere, soprattutto dalla base di fondo lento e di fondo medio che uno ha, nulla vieta di riuscire a fare molte ripetute ma ritengo che perché siano efficaci serve avere come detto una buona base di fondo.