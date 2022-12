Classifica maratone italiane 2022, Run Rome The Marathon in testa con 8396 finisher. La TopTen

E’ sempre Roma la maratona numero uno in Italia per numero di partecipanti che hanno tagliato il traguardo. Come tradizione Run Rome The Marathon è in cima alla classifica delle decine di 42,195km ufficiali Fidal.

Prima di andare ai puri conteggi matematici è bene riflettere e ricordare l’anno non semplice vissuto dal mondo running italiano che si è visto ancora bloccato per diversi mesi a inizio anno per via della pandemia e vede qualche gara con i numeri ancora sporcati da edizioni rimandate e con gli iscritti di uno o due anni che si sono riversati tutti in queste edizioni 2022. Numeri per questo 2022 che vede un attestarsi sul 50-60% rispetto ai numeri pre-pandemia, anche se finalmente vi sono stati numeri in crescita in autunno, un po’ di luce, un po’ di ottimismo con segnali di ripresa per il 2023 che verrà e che promette abbastanza bene. I numeri della TopTen sotto riportati sono definitivamente quelli corretti, comprensivi oltre che dei partecipanti italiani e esteri tesserati Fidal o Runcard anche dei così detti ‘turisti stranieri’, ovvero coloro che dall’estero possono gareggiare a tutti gli effetti come da normative derivanti dalla mozione Lupi ma che devono finire in un semplice elenco alfabetico in quanto ufficialmente ‘non competitivi’.

Dunque Run Rome The Marathon che vede 8396 runner provenienti da oltre 110 nazioni del mondo tagliare il traguardo in via Dei Fori Impieriali, in seconda posizione c’è Firenze Marathon con 6258 sulla finish-line in piazza Duomo e poi, sul podio con una simbolica medaglia di bronzo va Milano Marathon con 5198 arrivati. Sono solo queste tre le maratone italiane capaci di superare i 5000 finisher. Medaglia di legno, quarto posto, per la sempre spettacolare Venicemarathon con 4300 atleti sull’arrivo, mentre già dalla quinta in classifica in poi il divario è notevole. 5° posto Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore conta 1371 persone in classifica, 6° posto per Verona Marathon con 1263 che fa quasi pari con Rimini Marathon che conta solo tre persone in meno, 1260.