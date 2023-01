E' polemica in Marocco per Ahmed, il ragazzino eroe che ha corso con i piedi fasciati

Forse tutto normale da quelle latitudini, così come accade da sempre e tutt’oggi a migliaia di ragazzine e ragazzini in Kenya, Uganda, Etiopia, Eritrea, Ciad, giovani che poi abituati a soffrire vincono e vinceranno medaglie mondiali ed olimpiche. Come si mostrò al mondo ai Giochi Olimpici di Roma 1960 l’etiope Abebe Bikila che corse e vinse a piedi nudi sul selciato romano.

La foto e la storia di Ahmed non è finita in quel singolo scatto sportivo, poche ore dopo è stato di nuovo fotografato, questa volta a casa sua, bello in posa questa volta sì con un paio di scarpe adatte alla corsa.

Sui social non sono ovviamente mancate le polemiche in opposizione all'associazione sportiva per cui il ragazzino era in gara, l’accusa è ovviamente quella di non aver provveduto a fornire almeno l’attrezzatura di base minima per correre.