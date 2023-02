Torna la Mezza delle Due Perle: si rivede Valeria Straneo con Benedetta Coliva

GENOVA - Il mondo del podismo ligure e il Golfo del Tigullio sono pronti ad ospitare il lungo week end dedicato all'atletica con i due eventi podistici organizzati da Atletica Due Perle, condotti da Nicola Fenelli, ideatore e presidente del gruppo sportivo di Rapallo. Confermata, come ormai da tradizione, la temporalità degli eventi a chiusura della stagione invernale in quella che sarà un assaggio di primavera. Previste infatti temperaure miti e ideali per affrontare lo sforzo fisico lungo il percorso che da Santa Margherita conduce a Portofino. TOP ATLETI - Tra i nomi di spicco pronti a competere domenica 5 febbraio l'organizzazione ha annunciato con grande entusiasmo, la partecipazione di Valeria Straneo e Benedetta Coliva, due generazioni a confronto che si affronteranno lungo i 21 km della gara ligure.

Valeria Straneo, atleta ever green e volto noto dell'atletica Italiana, ha accettato l'invito a tornare a confrontarsi su questo tracciato assieme a Benedetta Coliva, giovane promessa classe 2002, che ha saputo distinguersi recentemente con i successi sulla distanza della mezza maratona a Milano e della Maratona di Pisa, alla sua prima prova sulla distanza regina, con il tempo di 2.35.43.

Non solo corsa - La Mezza Maratona delle Due Perle ha da sempre suscitato una forte attrattiva sul mondo del podismo, richiamando personalità e atleti da ogni parte d'Italia e del mondo, grazie al suo contesto paesaggistico, storico e culturale universalmente riconosciuto.

Il tracciato degli eventi organizzati da Atletica Due perle, si snodano infatti nel Parco Naturale Regionale di Portofino e nell’Area naturale marina protetta Portofino luoghi rinomati il loro fascino di interesse naturale e geologico. Ma questo angolo di Liguria, meta del Jet Set mondiale, è anche caratterizzato da peculiarità gastronomiche da provare e scoprire: trofie al pesto, focaccia di Recco e la tipica colazione Ligure con la classica focaccia inzuppata nel cappuccino. (Scopri i consigli nell'intervista a Luca Ceretti, Restaurant Manager presso Hotel Splendido - A Belmond Hotel -Portofino QUI https://iovedodicorsa.com/emozioni-alla-mezza-maratona-delle-due-perle/)

Turismo Sportivo a 5 stelle - In questo angolo di paradiso ligure, il concetto di turismo sportivo, assume connotati di eccellenza assoluta, garantendo standard qualitativi elevati sotto ogni punto di vista. La magia di questi luoghi si fonde alla familiarità e alla capacità di tutta l'organizzazione di Atletica Due Perle a far vivere un'esperienza indimenticabile in un contesto unico e di forte emotività empatica. Un evento che consigliamo sotto tutti i punti di vista e che non può mancare nel curriculum sportivo di qualsiasi atleta.

Il programma

Sabato 4 febbraio - ore 9.30 - Apertura dell'Expo village presso il Palazzetto dello Sport per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. Il Palazzetto dello Sport si trova in Piazza Roccatagliata a Santa Margherita Ligure. Qui sarà possibile iscriversi ancora agli eventi direttamente presso la segreteria organizzativa.

- ore 15.00 - Partenza della 10° Portofino Run, corsa competitiva e non di 10 km

Il percorso della 10° edizione Portofino Run prevede la partenza da Santa Margherita Ligure presso il Castello, zona lungomare/porto turistico, verso la strada provinciale per Portofino.

Giro di boa in piazzetta a Portofino e ritorno a Santa Margherita Ligure con arrivo presso i giardini del lungomare

Domenica 5 febbraio

- ore 9.00 - partenza 16° Mezza Maratona internazionale delle Due Perle

- ore 10.05 - previsti primi arrivi, a seguire premiazioni degli atleti assoluti e per categoria